.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مشتريات الشركات المصرية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2011

  • الخط
اقتصاد مصر مناسبة
اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

مشتريات الشركات المصرية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2011

عززت هوامشها ونقلت ارتفاع التكاليف للمستهلكين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اقترب القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر من نقطة تحول في النمو، مع زيادة المشتريات والإنتاج والتوظيف مما يشير إلى أن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في طريقها إلى الانتعاش الاقتصادي، وفقاً لتقرير صدر يوم الأحد.

ارتفع مؤشر IHS Markit لمديري المشتريات إلى 49.8 في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو وأقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

وفي حين ظل الرقم الرئيسي في منطقة الانكماش، أدت علامات الانتعاش في الطلب إلى توسع قياسي في نشاط الشراء، بحسب المسح الذي أجرته IHS Markit. حيث نمت الطلبات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت إلى 50.4 من 48.7 في الشهر السابق.

دبي لتنمية الاستثمار تدعم مشروع مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات اقتصاد اقتصاد دبي دبي لتنمية الاستثمار تدعم مشروع مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات

وعلى الرغم من أنه "لا يزال في منطقة الانكماش، إلا أن مؤشر مديري المشتريات يخفي ارتفاعاً متجدداً في الإنتاج والطلبات الجديدة في أغسطس للإشارة إلى أن الشركات قد اتخذت المزيد من الخطوات للتعافي من جائحة كورونا، حسبما قالت IHS Markit.

وأضافت في تقريرها، أن الشركات أشارت على نطاق واسع إلى انتعاش نشاط السوق وزيادة في أعداد السياحة مع إعادة فتح السفر، مما ساعد على ارتفاع مستويات التوظيف للشهر الثاني.

وقال التقرير "ومع ذلك، ظلت المؤشرات الثلاثة قريبة من عتبة 50.0 محايدة في أغسطس، مما يشير إلى أن معدلات النمو كانت هامشية فقط".

كما سعت الشركات، التي تشعر بالقلق من أن تؤدي ضغوط جانب العرض إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، إلى زيادة مخزون المدخلات لديها. وقال التقرير إن ذلك ساعد على توسع نشاط الشراء لأول مرة في تسعة أشهر وبأسرع وتيرة منذ أبريل 2011.

كما ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين مع ربط الشركات ذلك بارتفاع أسعار السلع.

تم نقل الارتفاع في أسعار المدخلات إلى المستهلكين "إلى حد أكبر بكثير مما كان عليه في يوليو، حيث سعت الشركات إلى تعزيز هوامش الربح".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا
صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي
الأكثر قراءة
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها! فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها!
"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
قبل أن تذهب
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
اكتشف المزيد