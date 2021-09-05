مضاء للاستثمار للعربية: مضاعف ربحية "STC حلول" 22 مرة عند الاكتتاب بالسعر الأعلى

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إنه في حال وصول سعر طرح شركة إس تي سي حلول للحد الأعلى، فسيكون مضاعف الربحية لسهم الشركة 22 مرة، وهذ الأمر يتقبلة السوق لأن نفسية المتداولين جيدة.

وأعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" السعودية، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، اليوم الأحد، عن النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام وبدء فترة بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات.

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وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 136 ريالا سعوديا إلى 151 ريالا للسهم الواحد.

وبدأ اليوم الأحد تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات "وعملية بناء سجل الأوامر والتي تمتد لـ 9 أيام حتى 13 سبتمبر، على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ في 19 سبتمبر المقبل.

وأضاف في حديثه للعربية أنه لم يكن هناك تحفظ من شركة إس تي سي حلول في سعر الطرح، إذ إن الاكتتاب قائم على شراء الإقبال على الاقتصاد الرقمي في المستقبل بالمملكة.

وأوضح أن الشركة ليس لديها نظير في السوق المحلية، وبعض منتجاتها لا يوجد لها نظير في الأسواق الدولية، وبالتالي أرقام الطرح بنيت على خطة مستقبلية بقراءة الأرقام الحالية للشركة.

وفي المجال الرقمي، قال السعيد إنه إذا ما أخذنا شركة المعمر مثال على الشركات التقنية في السوق السعودية، نرى أن سهم الشركة استفاد من البرامج الحكومية، والسوق يقيمها بأسعار أعلى حتى من مستويات السوق نفسه.