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قائمة جديدة لأفضل جامعات العالم.. دولتان تسيطران على الصدارة

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هارفارد
طلبة في جامعة هارفارد
تكنولوجيا

قائمة جديدة لأفضل جامعات العالم.. دولتان تسيطران على الصدارة

أكسفورد تتصدر الترتيب العالمي للجامعات

دبي - العربية.نت

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تم إصدار أحدث تصنيف لأفضل الجامعات العالمية من قبل Times Higher Education، والذي أظهر سيطرة كبيرة للجامعات الأميركية على التصنيف.

ورغم السيطرة الأميركية إلا أن جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة كانت على رأس القائمة، بعد أن حصلت على 95.7 نقطة، وهي الجامعة التي شاركت مع شركة أسترازينيكا، لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

فيما سيطرت ثمان جامعات أميركية على القائمة، كان أفضلها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بتقييم 95 نقطة، تلتها هارفارد في المرتبة الثالثة بنفس الدرجة.

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كما كانت جامعة "ستانفورد" في المرتبة الرابعة ضمن القائمة مع 94.9 نقطة، فيما كانت ثاني جامعات المملكة المتحدة التي تخترق القائمة هي جامعة كامبريدج العريقة.

ويتم تصنيف المؤسسات بناءً على خمسة مؤشرات هي: التدريس والبحث والاستشهادات والتوقعات الدولية ودخل الصناعة.

على هذا الأساس، تهيمن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تماماً على قمة القائمة، مع تمثيل دولة واحدة فقط في أول 15 دولة - وهي سويسرا عبر جامعة ETH زيورخ في المركز الخامس عشر.

ترتيب الجامعات
ترتيب الجامعات
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