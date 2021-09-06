بعد مغادرته أمازون.. بيزوس يستثمر في القضاء على الشيخوخة

ذكر موقع MIT Tech Review أنباءً تفيد بأن مؤسس أمازون جيف بيزوس، قد استثمر في شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، تكرس جهودها لإيجاد سبل لعكس عملية الشيخوخة.

Altos Labs هي شركة قائمة على الأبحاث تأسست في وقت سابق من هذا العام، حيث تقوم بتوظيف العلماء بعروض مغرية قدرها مليون دولار كرواتب سنوية، وفقًا لـ MIT Tech Review.

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نقلاً عن أشخاص مطلعين، ذكر الموقع أن شركة Altos Labs كشفت أن جيف بيزوس كان من بين المستثمرين فيها.

تنحى بيزوس عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في يوليو. وفي رسالة إلى الموظفين في فبراير، قال إنه سيقضي وقته في مساعيه الخيرية والمشاريع التي تعكس شغفه، بما في ذلك شركته لاستكشاف الفضاء Blue Origin.

وقد قام بيزوس بتمويل أبحاث مكافحة الشيخوخة من قبل، ففي عام 2018 استثمر في Unity Technologies، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تهدف إلى صنع علاجات مضادة للشيخوخة، وفق ما نقله Business Insider.

وذكرت MIT Tech Review أن Altos Labs ستركز بشكل أساسي على تقنية تسمى إعادة البرمجة، والتي تعمل عن طريق إضافة البروتينات إلى الخلية التي توجهها بشكل أساسي للعودة إلى حالة تشبه الخلايا الجذعية.

فاز العالم شينيا ياماناكا بجائزة نوبل عام 2012 لإظهاره هذه التقنية على الفئران، وقد انضم الآن إلى Alto Labs كرئيس لمجلسها الاستشاري العلمي.

قال ياماناكا لـ MIT Tech Review في رسالة بالبريد الإلكتروني: "على الرغم من وجود العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها، إلا أن هناك إمكانات هائلة".

وتشير MIT Tech Review إلى أن Altos Labs تخطط لإنشاء معاهد في كاليفورنيا والمملكة المتحدة واليابان.