.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خطة منسقة قد تحلّق بـ"بيتكوين".. هل يتكرر سيناريو "غيم ستوب"؟

  • الخط
بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

خطة منسقة قد تحلّق بـ"بيتكوين".. هل يتكرر سيناريو "غيم ستوب"؟

ارتفعت إلى ما يقرب من 52000 دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تدعو حركة متنامية على وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى شراء كميات صغيرة من بيتكوين، لدعم خطة السلفادور لاعتماد العملة المشفرة رسمياً.

ويناقش المستخدمون على المنصات بما في ذلك تويتر و Reddit خططًا لشراء ما قيمته 30 دولارًا من بيتكوين بشكل جماعي في 7 سبتمبر للاحتفال بقانون بيتكوين في السلفادور، الذي يدخل حيز التنفيذ. وتعكس هذه التحركات المنسقة المحتملة أصداء الحملات السابقة عبر الإنترنت التي استهدفت أسهم meme مثل سهم شركة GameStop.

بدأت السلفادور في تثبيت أجهزة الصراف الآلي الخاصة بعملة بيتكوين للسماح للمواطنين بتحويل العملة المشفرة إلى الدولار الأميركي، وقد أنشأت الحكومة صندوقًا بقيمة 150 مليون دولار لدعم تحويلات بيتكوين إلى الدولار.

دولة رئيسها فلسطيني الأصل تتبنى "بيتكوين" كعملة رسمية أسواق المال بيتكوين دولة رئيسها فلسطيني الأصل تتبنى "بيتكوين" كعملة رسمية

قال وزير المالية، أليخاندرو زيلايا، لوسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي، إن السلفادوريين سيكونون قادرين على تحميل المحفظة الرقمية الحكومية، وإدخال رقم الهوية الخاص بهم، والحصول على 30 دولارًا بعملة بيتكوين.

من جهته، قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة، إن الأمر يشكل تحديًا للمستخدمين في التنسيق الفعلي والعمل على تنفيذ مثل هذه الخطة.

وأضاف: "قول شيء ما وتطبيقه على أرض الواقع أمران مختلفان تمامًا".

شهدت عملة بيتكوين زخماً في الآونة الأخيرة، وارتفعت إلى ما يقرب من 52000 دولار اليوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو.

ويأتي ذلك وسط انتعاش أوسع في قطاع التشفير من موجة خسائر في وقت سابق من هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية و كيف تفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية و"الخنازير"؟
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
الأكثر قراءة
فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"
أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد
الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس  مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس 
مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين
قبل أن تذهب
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
اكتشف المزيد