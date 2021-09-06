خطة منسقة قد تحلّق بـ"بيتكوين".. هل يتكرر سيناريو "غيم ستوب"؟

تدعو حركة متنامية على وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى شراء كميات صغيرة من بيتكوين، لدعم خطة السلفادور لاعتماد العملة المشفرة رسمياً.

ويناقش المستخدمون على المنصات بما في ذلك تويتر و Reddit خططًا لشراء ما قيمته 30 دولارًا من بيتكوين بشكل جماعي في 7 سبتمبر للاحتفال بقانون بيتكوين في السلفادور، الذي يدخل حيز التنفيذ. وتعكس هذه التحركات المنسقة المحتملة أصداء الحملات السابقة عبر الإنترنت التي استهدفت أسهم meme مثل سهم شركة GameStop.

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بدأت السلفادور في تثبيت أجهزة الصراف الآلي الخاصة بعملة بيتكوين للسماح للمواطنين بتحويل العملة المشفرة إلى الدولار الأميركي، وقد أنشأت الحكومة صندوقًا بقيمة 150 مليون دولار لدعم تحويلات بيتكوين إلى الدولار.

قال وزير المالية، أليخاندرو زيلايا، لوسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي، إن السلفادوريين سيكونون قادرين على تحميل المحفظة الرقمية الحكومية، وإدخال رقم الهوية الخاص بهم، والحصول على 30 دولارًا بعملة بيتكوين.

من جهته، قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة، إن الأمر يشكل تحديًا للمستخدمين في التنسيق الفعلي والعمل على تنفيذ مثل هذه الخطة.

وأضاف: "قول شيء ما وتطبيقه على أرض الواقع أمران مختلفان تمامًا".

شهدت عملة بيتكوين زخماً في الآونة الأخيرة، وارتفعت إلى ما يقرب من 52000 دولار اليوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو.

ويأتي ذلك وسط انتعاش أوسع في قطاع التشفير من موجة خسائر في وقت سابق من هذا العام.