شركة تهدد عرش تسلا.. طلبت شراء بطاريات بـ 24 مليار دولار

عززت شركة BMW AG طلبيات خلايا البطارية لمواكبة الطلب المتسارع على السيارات الكهربائية التي شكلت أكثر من 11% من عمليات التسليم خلال نصف العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الألمانية أوليفر زيبسي، في مقابلة، إن شركة بي إم دبليو، لديها الآن عقود بأكثر من 20 مليار يورو (23.8 مليار دولار) من البطاريات، ارتفاعا من 12 مليار يورو في السابق.

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وستكون البطاريات مخصصة لسيارات i4 سيدان وسيارات iX الرياضية ونماذج أخرى تنتجها BMW حتى عام 2024. كما تخطط الشركة للبدء في التحول إلى جيل جديد من البطاريات في العام التالي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال زيبسي: "نحن نتابع السوق"، وتابع: "أظهر النصف الأول أننا ننمو ونكتسب حصة في السوق.. حالياً وصلنا إلى منتصف الطريق في السيارات الكهربائية".

يعاني صانعو السيارات من نقص شديد في أشباه الموصلات، الأمر الذي يضع الصناعة في حالة تأهب قصوى لتحديد نقاط الضعف الأخرى في سلاسل التوريد الخاصة بهم. وسيكون الوصول إلى ما يكفي من خلايا البطارية والمواد الخام مثل الكوبالت والنيكل أمراً بالغ الأهمية للتحولات الكهربائية لشركات صناعة السيارات.

وذهبت شركة تسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية إلى حد إبرام صفقات لتوريد المعادن مع عمال المناجم.

تنتشر طلبات خلايا البطاريات المتزايدة لشركة BMW عبر شركة تكنولوجيا Amperex Technology المحدودة الصينية وشركة EVE Energy وشركة Samsung SDI في كوريا الجنوبية وشركة Northvolt AB السويدية.

وعلى الرغم من استعداد BMW للاستجابة لمبيعات السيارات الكهربائية المتزايدة، إلا أنها ظلت مقيدة بسبب ندرة أشباه الموصلات. في الشهر الماضي، توقعت الشركة أن يزداد الوضع سوءاً حتى نهاية العام.

وقال زيبسي: "قلنا قبل بضعة أسابيع إن الشوط الثاني سيكون أكثر صعوبة، وهذا ما نراه الآن.. الأمر أكثر صعوبة والمشكلة هنا لتبقى لعدة أشهر".