فيلم يحقق مبيعات بـ 127 مليون دولار قبل عرضه.. ثاني أعلى معدل خلال كورونا

حصد فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings من إنتاج استوديوهات ديزني وMarvel Studios، ما يقدر بـ 71.4 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي في الصين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

شكل ذلك ثاني أعلى إيرادات افتتاح لأي فيلم تم إصداره أثناء فترة الوباء، والأعلى لفيلم تم إصداره خلال عطلة عيد العمال.

يحمل فيلم "Black Widow" حالياً لقب أعلى فيلم من حيث إيرادات الافتتاح خلال الوباء بمبلغ 80 مليون دولار، وكان صاحب الرقم القياسي السابق لأعلى إصدار خلال عطلة نهاية الأسبوع فيلم "Halloween" لعام 2007، والذي حقق 26.3 مليون دولار خلال أيامه الثلاثة الأولى في دور العرض محليا.

على الصعيد الدولي، سجل فيلم "Shang-Chi" إيرادات بقيمة 56.2 مليون دولار أخرى من مبيعات التذاكر، ليصل إجماليها التقديري العالمي لأيام الجمعة والسبت والأحد إلى 127.6 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن الفيلم لم تتم الموافقة عليه بعد لعرضه في الصين.

قال كبير محللي شباك التذاكر في كومسكور، بول ديرغارابديان: "ليس هناك شك في أن حقوق الملكية الضخمة لشركة Marvel عززت آفاق Shang-Chi.. كما عملت استراتيجية العرض السينمائي أولاً التي تم تنفيذها بشكل مثالي على زيادة الاهتمام والإثارة بين المعجبين".

ويعد "Shang-Chi" أول فيلم من أفلام Marvel يتم عرضه حصرياً في دور السينما منذ بداية الوباء، حيث ظهر فيلم "Black Widow"، الذي تم إصداره في يوليو، في المسارح وفي عرض Disney + الأول في نفس اليوم.

واتبعت العديد من الاستوديوهات خطة إطلاق مماثلة خلال وباء كورونا، حيث اختارت إتاحة الأفلام في دور السينما وفي خدمات البث.

ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أن الإصدار المزدوج قد أدى إلى تفكيك مبيعات تذاكر المسرح.

وتوقع محللو شباك التذاكر بداية قوية للعرض المسرحي للفيلم، حيث حقق ثاني أعلى مبيعات تذاكر مسبقة لأي إصدار خلال عام 2021، بعد فيلم Black Widow، وفقاً لبيانات من Fandango.