وزير النفط الليبي: قرار تعليق عمل صنع الله لا يزال ساري المفعول

قالت وزارة النفط الليبية، اليوم الاثنين، إن قرار تعليق منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لا يزال ساري المفعول، مما قد يمهد الطريق لتجدد التوترات بعد ساعات من إلغاء رئيس الوزراء الأمر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته، إنها ثابتة في أداء واجبها "رغم الصعوبات والعقبات العديدة التي ما زالت تواجهها". وأضافت أن القرار السابق بوقف العمل بمصطفى صنع الله "لا يزال ساري المفعول وينتظر التنفيذ" من قبل السلطات.

مادة اعلانية

ولم يتسن لـ "بلومبرغ"، على الفور الاتصال بمسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في وقت متأخر الأحد إن الاستقرار في قطاع النفط الليبي يتطلب "حكمة" وأنه يجب معالجة القضايا التي يمكن أن تهدد هذا الهدف.

ومنعت خطوة الدبيبة فعليا أمر التعليق الصادر عن وزير النفط محمد عون. حيث قالت الوزارة إن صنع الله خالف سياسة الوزارة بالسفر إلى الخارج دون موافقة مسبقة.