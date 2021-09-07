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أسعار بيتكوين تقفز.. دولة تشتري 400 وحدة قبل اعتمادها رسمياً 

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بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

أسعار بيتكوين تقفز.. دولة تشتري 400 وحدة قبل اعتمادها رسمياً

توقع محللون أن تتجه العملة المشفرة إلى منطقة 56000 - 56300 دولار

دبي - العربية.نت

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قال رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة أمس الاثنين، إن بلاده باتت تمتلك 400 وحدة من بيتكوين، وذلك قبل يوم واحد من اعتمادها رسميا كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأميركي.

أظهرت بيانات Refinitiv Eikon أن عملة بيتكوين قفزت مؤقتاً بما يفوق 1.49% إلى أكثر من 52680 دولاراً مساء الاثنين، حيث توقع محللو وكالة رويترز أن تتجه العملة المشفرة إلى منطقة 56000 - 56300 دولار.

في وقت سابق يوم الاثنين، كشف الرئيس بوكيلة، فلسطيني الأصل، أن السلفادور قد اشترت أول 200 عملة بيتكوين، قائلاً على تويتر إن "وسطاءنا سيشترون الكثير مع اقتراب الموعد النهائي".

وبعدها غرد قائلاً: "لدينا الآن 400 بيتكوين".

من المقرر أن تقوم السلفادور بإضفاء الشرعية على عملة بيتكوين اليوم 7 سبتمبر، وهي خطوة قال بوكيلة إنها ستوفر ملايين الدولارات من العمولات على الأموال التي يرسلها السلفادوريين إلى بلادهم.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أن السلفادوريين متشككون في استخدام بيتكوين، كما أنهم حذرون من تقلب العملة المشفرة التي يقول النقاد إنها قد تزيد المخاطر التنظيمية والمالية.

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