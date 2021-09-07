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بلومبرغ: أبوظبي الأول يستعين بمورغان ستانلي لبيع حصة في "ماغناتي"

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أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول
بنوك الإمارات

بلومبرغ: أبوظبي الأول يستعين بمورغان ستانلي لبيع حصة في "ماغناتي"

قيمة الشركة قد تصل إلى مليار دولار

دبي - العربية.نت

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شرع بنك أبوظبي الأول في بيع حصة في أعمال المدفوعات ماغناتي Magnati، في صفقة محتملة قد تُقدر قيمة الوحدة بنحو مليار دولار.

ويعمل البنك الإماراتي مع مورغان ستانلي للترويج للصفقة مع المستثمرين المحتملين، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة "بلومبرغ". وقالت المصادر إن البيع قد يجذب اهتمام الشركات في الصناعة المالية وكذلك شركات الاستثمار المباشر.

ووفقاً لمصادر "بلومبرغ"، فإن بنك أبوظبي الأول يفكر في الاحتفاظ بحصة في Magnati بعد الوصول لاتفاق مع أي طرف، كما أكدت المصادر أن المداولات جارية، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن الحصة المتوقع التخارج منها.

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وأكمل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، اقتطاع أعمال المدفوعات الخاصة به إلى شركة تابعة مملوكة له بالكامل في أبريل.

ومن المقرر أن أي بيع من شأنه أن يضيف إلى فورة من الصفقات في صناعة المدفوعات العالمية، مدفوعة جزئياً من قبل البنوك التي تسعى إلى تفريغ العمليات في الوقت الذي تكافح فيه للتنافس مع مقدمي الخدمات المتخصصين.

وفي عام 2015، اشترت شركتا الأسهم الخاصة واربورغ بينكوس وجنرال أتلانتيك حصة في نتورك إنترناشونال هولدنجز، وهي شركة مدفوعات مدعومة من بنك الإمارات دبي الوطني، قبل إدراج الشركة في لندن بعد أقل من أربع سنوات.

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