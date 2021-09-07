ملكية الأجانب ترتفع بـ "اتصالات" إلى 5.59% وتقفز بالسهم 7%

ارتفعت أسهم شركة اتصالات اليوم الثلاثاء بنسبة 6.89% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتلقى السهم دعما من سيولة الأجانب، بعد رفع نسبة تملكهم في السوق إلى 49%، ليحتل المرتبة الثانية في الارتفاعات بسوق أبوظبي للأوراق المالية ويغلق عند 24.16 درهم للسهم.

وتظهر البيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت" أن ملكية الأجانب (غير الإماراتيين) الخاصة بالشركة، ارتفعت خلال تعاملات اليوم إلى 5.59% من 5.56% في تعاملات أمس أي بفارق 0.03%.

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وارتفعت نسبة تملك الأجانب (غير العرب والخليجيين) في أسهم الشركة من 5.24% بتداولات أمس، إلى 5.27% بتداولات اليوم الثلاثاء، فيما ظلت نسبة تملك العرب والخليجيين في أسهم الشركة عند 0.03% و0.29% على التوالي.

وتراجعت نسبة تملك الإماراتيين في أسهم الشركة إلى 94.41% اليوم الثلاثاء، مقارنة بـ 94.44% يوم أمس الإثنين.

وقالت مجموعة الإمارات للاتصالات، إن قرار رفع نسب تملك الأجانب في رأس مالها إلى 49% قد دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وأضافت "اتصالات" في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه تم استيفاء جميع الموافقات المطلوبة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة.

ولفتت إلى صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن شركة الإمارات للاتصالات، والقاضي بتعديل المادة 7 منه، وذلك برفع سقف تملك الأجانب في رأس مال الشركة إلى 49%.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.18% إلى 7718.342 نقطة.