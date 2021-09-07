.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

موديز: إصدارات الصكوك عالميا تصل إلى 200 مليار دولار في 2021

  • الخط
موديز
موديز
اقتصاد

موديز: إصدارات الصكوك عالميا تصل إلى 200 مليار دولار في 2021

مقارنة بالمستوى القياسي للاصدارات العام الماضي البالغ 205 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تشهد سوق الصكوك العالمية زخما على المدى الطويل بدعم من المصدرين الجدد ومعدلات الاختراق المنخفضة لهذه الأداة المالية.

وأضافت في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" إنه سوق الصكوك كانت قوية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري وتلت الإصدار القياسي للصكوك لعام 2020.

وقال أشرف مدني، نائب الرئيس والمحلل الأول لدى موديز إن اصدارات الصكوك ستظل ثابتة هذا العام أو أقل قليلا من العام الماضي، إذ أن أسعار النفط المرتفعة ستقلل من الاحتياجات المالية السيادية لدول الخليج.

السعودية تغلق طرح يونيو من برنامج الصكوك المحلية عند 8.265 مليار ريال أسواق المال اقتصاد السعودية السعودية تغلق طرح يونيو من برنامج الصكوك المحلية عند 8.265 مليار ريال

وأوضح أن موديز تتوقع أن يصل إجمالي طروحات الصكوك طويلة وقصيرة الأجل في 2021 بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار، بعد المستوى القياسي في 2020 عند 205 مليار دولار.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تحسين الظروف الاقتصادية واحتياجات التمويل العالية سيدعم نشاط الإصدار في جنوب شرق آسيا، وستستمر ماليزيا في السيطرة على اصدارات الصكوك العالمية مع نشاط مقوم أساسا بالعملة المحلية.

وتتوقع موديز أن يحافظ سوق الصكوك على اتجاه نموه الطويل بدعم من الوافدين الجدد، ومعدل الاختراق المنخفض، والمنتجات الإسلامية الجديدة المبتكرة، مثل الصكوك الخضراء والمستدامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان
صدمة بصعيد مصر.. سيدتان سممتا طفلا وشنقتاه لخلاف مع أمه صدمة بصعيد مصر.. سيدتان سممتا طفلا وشنقتاه لخلاف مع أمه
الأكثر قراءة
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض
6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها 6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها
7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي 7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي
خطوة محيرة.. لماذا يعيد محمد رمضان إحياء قضية الطيار الراحل؟ خطوة محيرة.. لماذا يعيد محمد رمضان إحياء قضية الطيار الراحل؟
قبل أن تذهب
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
اكتشف المزيد