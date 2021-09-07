هل تنجح "بيتكوين" في اختبار السلفادور؟

تخضع عملة بيتكوين لأكبر اختبار في تاريخها البالغ 12 عامًا، حيث ستصبح السلفادور أول دولة تتبناها كعملة قانونية اليوم الثلاثاء بجانب الدولار الأميركي في البلاد.

وكان رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة قد صرح أمس، أن السلفادور تمتلك الآن 400 بيتكوين وذلك قبل يوم من اعتماد العملة المشفرة رسميا.

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وارتفع سعر بيتكوين أمس بنحو 1.5% لتتجاوز الـ 52.600 ألف دولار.

وذكر بعض المحللين أن العملة المشفرة في طريقها لتسجيل سعر يتراوح بين 56 ألفا و56 ألفاً و300 دولار.

ويرى رئيس البلاد نجيب أبو كيلة، أن هذه الخطوة يمكن أن توفر للمواطنين 400 مليون دولار سنويًا من رسوم العمولات على الأموال التي يرسلها المغتربون الذين يعيشون في الخارج إلى السلفادور.

لكن استطلاعات للرأي تظهر أن مواطني السلفادور يتشككون في استخدام بتكوين ويخشون تقلبات العملة المشفرة التي يقول منتقدون إنها قد تزيد المخاطر التنظيمية والمالية على المؤسسات المالية.

وسيراقب كل من المشجعين والمنتقدين للعملات الافتراضية تجربة السلفادور، بعد اعتمادها البتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأميركي ما يضع Bitcoin تحت أكبر اختبار في تاريخها البالغ 12 عامًا