"الخليج للتأمين" للعربية: الاستحواذ على "أكسا" يرفع الإيرادات لـ2.5 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، خالد سعود الحسن، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن استحواذ الخليج للتأمين على كامل أسهم "أكسا الخليج" يمثل جزءاً من استراتيجية المجموعة لزيادة الإيرادات وتواجدها بالمنطقة العربية.

وأضاف أن الخليج للتأمين تتواجد حالياً في 11 دولة، وبلغت إيراداتها 1.5 مليار دولار في 2020، ويأتي الاستحواذ في إطار سياسة مجلس الإدارة للتوسع الإقليمي وتبوؤ القيادة في أسواق التأمين العربية، ولذلك استحوذت المجموعة على أكسا الخليج البالغة إيراداتها نحو مليار دولار سنوياً، ما يمثل إضافة جيدة لعمليات المجموعة وصافي الأرباح.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، أن مجموعة الخليج للتأمين تتواجد في دول منها مصر والجزائر وتركيا بالإضافة إلى أسواق عربية أخرى، وتلك الدول تمثل إيراداتها 50% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتمثل الكويت النسبة المتبقية.

وأشار خالد سعود الحسن إلى أن الاستحواذ على أكسا الخليج سيرفع إيرادات المجموعة إلى 2.5 مليار دولار ليجعلها أكبر اللاعبين في سوق التأمين العربية وتتواجد في 13 دولة بإضافة قطر وعمان وأبوظبي بعد الاستحواذ، وذلك لخدمة العملاء والمساهمين.

وذكر أن الاستحواذ يمثل فرصة فرص لتنويع المخاطر وتحسين إيرادات المجموعة وخلق فرص عمل في هذه الأسواق، وتأمل المجموعة في التواجد بكل دول مجلس التعاون والعديد من الدول العربية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين إلى أن هيئات الرقابة في دول الخليج والأسواق العربية تعمل جاهدة لزيادة إيرادات التأمين لدعم الاقتصاد وتحسين أنشطة الحماية للمنشآت الاقتصادية والمالية، لا فتاً إلى أن تأمين المركبات والصحة يمثل أكثر من 80% بمعظم الأسواق العربية من إجمالي التأمين.

وأضاف أنه مع توسع الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية والطاقة في دول الخليج يمكن أن تقدم شركات التأمين الدعم الفني للشركات المنفذة وتوفير منتجات المالية تخدم قطاع البنوك والاستثمار، لا فتاً إلى وجود العديد من المنتجات الفردية منها تأمين المساكن والمباني، التي يمكنها المساعدة على زيادة إيرادات شركات التأمين.

وأعلنت مجموعة الخليج للتأمين في الكويت، عن استكمالها صفقة الاستحواذ على عمليات أكسا في منطقة الخليج، بقيمة 475 مليون دولار، تتضمن حصة أكسا في شركة AXA Gulf البحرين والإمارات وسلطنة عُمان وقطر وشركة أكسا للتأمين التعاوني في السعودية.

كما استحوذت الخليج للتأمين على حصة مجموعة يوسف بن أحمد كانو في AXA Gulf.