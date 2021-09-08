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ستاندرد أند بورز تتوقع 65 دولاراً للنفط حتى نهاية 2021

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توقعات أسعار النفط
صورة تعبيرية عن توقعات أسعار النفط
النفط

ستاندرد أند بورز تتوقع 65 دولاراً للنفط حتى نهاية 2021

معدلات الطلب مازالت دون مستويات 2019

دبي - العربية.نت

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توقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال الشهور المتبقية من عام 2021 إلى 65 دولارا للبرميل، في حين تتوقع تراجعه إلى 60 دولارا في 2022، و55 دولارا في 2023.

وقالت روان قويدات، نائب المدير في ستاندرد أند بورز، إن معدلات الطلب انتعشت في النصف الأول من 2021، لكنها قد لا تصل إلى مستويات 2019 حتى عام 2022.

وأضافت أن النظرة المستقبلية للطلب خلال الفترة المتبقية من 2021 مازالت منخفضة بسبب المخاوف المتعلقة بكورونا.

وأوضحت، خلال مؤتمر للوكالة عبر الهاتف اليوم الأربعاء، أن توازن النفط قد يكون على نحو أفضل خلال الأرباع المقبلة، مؤكدة أن مخزونات النفط تراجعت على نحو كبير، إلى ما دون مستويات الفترة من 2015 إلى 2019، وذلك في أبريل الماضي من العام الجاري.

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