ستاندرد أند بورز تتوقع 65 دولاراً للنفط حتى نهاية 2021

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال الشهور المتبقية من عام 2021 إلى 65 دولارا للبرميل، في حين تتوقع تراجعه إلى 60 دولارا في 2022، و55 دولارا في 2023.

وقالت روان قويدات، نائب المدير في ستاندرد أند بورز، إن معدلات الطلب انتعشت في النصف الأول من 2021، لكنها قد لا تصل إلى مستويات 2019 حتى عام 2022.

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وأضافت أن النظرة المستقبلية للطلب خلال الفترة المتبقية من 2021 مازالت منخفضة بسبب المخاوف المتعلقة بكورونا.

وأوضحت، خلال مؤتمر للوكالة عبر الهاتف اليوم الأربعاء، أن توازن النفط قد يكون على نحو أفضل خلال الأرباع المقبلة، مؤكدة أن مخزونات النفط تراجعت على نحو كبير، إلى ما دون مستويات الفترة من 2015 إلى 2019، وذلك في أبريل الماضي من العام الجاري.