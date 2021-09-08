لهذا السبب.. اضطرابات سلاسل الإمداد عالمياً قد تصل إلى منزلك

أدت اضطرابات سلاسل التوريد للكثير من الصناعات في جميع أنحاء العالم، إلى ارتفاع متوسط أسعار شحن الحاويات إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي عند أكثر من 10 آلاف و300 دولار للحاوية، بارتفاع بأكثر من 400% مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2020.

ولذلك فإن اضطرابات سلاسل الإمداد ضربت قطاعات كثيرة وقد تصل هذه المرة إلى داخل منزلك، إذ ربما تجد صعوبة في الحصول على الأثاث الذي تريده في ظل نقص الإمدادات والمدخلات الأساسية للصناعة، فواحد من كل ثلاثة صانعي أثاث في الاتحاد الأوروبي يواجه نقصاً في الإمدادات، وفقًا لمسح أجرته المفوضية الأوروبية.

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من ضمن هؤلاء شركات عملاقة مثل إيكيا السويدية وTemahome الفرنسية، التي تصدر منتجاتها لـ 45 دولة حول العالم. وتواجه متاجر Ikea في بريطانيا وأيرلندا البالغ عددها 22، نقصاً في المخزون بنسبة 10%.

تعود المشكلة أساساً إلى اضطرابات سلاسل التوريد للكثير من الصناعات في جميع أنحاء العالم، نتيجة لإغلاقات بعض الموانئ في الصين مع انتشار متحور دلتا، والعوامل المناخية من أعاصير وحرائق في الغابات وفيضانات.

ويشير مؤشر شحن الحاويات العالمي إلى ارتفاع متوسط أسعار شحن الحاويات إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي عند أكثر من 10 آلاف و300 دولار للحاوية بارتفاع بأكثر من 400% مقارنةً بشهر أغسطس 2020.

وتقول أيكيا إن ما زاد من الضغوط على خطوط الإنتاج ارتفاع الطلب من قبل العملاء حيث يقضي الناس وقتًا أطول في منازلهم.