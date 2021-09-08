مايكروسوفت تستحوذ على شركة ناشئة بعد فشل صفقة تيك توك

قالت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء، إنها استحوذت على Clipchamp، وهي شركة برمجيات ناشئة، يمكن للمستهلكين والعاملين في الشركات استخدامها لتعديل مقاطع الفيديو. فيما لم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

وتتوافق التكنولوجيا التي تقدمها الشركة مع جهود مايكروسوفت المستمرة منذ سنوات لتوسيع عروض برامج الإنتاجية لكل من المستخدمين الأفراد والشركات.

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كتب نائب رئيس الشركة لمجموعة Office Media Group في مايكروسوفت، كريس براتلي، في مدونة، "نهج Clipchamp التقني هو الجمع بين بساطة تطبيق الويب والقدرة على معالجة الفيديو باستخدام القوة الحاسوبية الكاملة لجهاز الكمبيوتر مع تسريع وحدة معالجة الرسومات (GPU)، وهو أمر كان يقتصر سابقاً على تطبيقات الفيديو التقليدية".

وقال المتحدث باسم الشركة: "مع تقدمنا في تخطيط التكامل، سيكون لدينا عملية لتحويل مستخدمي / عملاء Clipchamp الحاليين إلى مشتركي مايكروسوفت".

تأسست Clipchamp في عام 2013، ومقرها بريسبان، أستراليا، ولديها 92 موظفاً، وفقاً لبيانات LinkedIn. ويشمل المستثمرون Ten13 وTola Capital.

في يوليو، قالت Clipchamp إن لديها 17 مليون مستخدم مسجل، مع تبنيها في أكثر من 390،000 شركة، بزيادة 54% على أساس سنوي. كما ذكر موقع Clipchamp على الإنترنت أن شركات ديلويت، وغوغل، ومايكروسوفت وZendesk من بين الشركات التي تستخدم برامجها.

يأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من إعلان Adobe أنها استحوذت على Frame.io، الذي يسمح برامجه للأشخاص بالتعليق على مقاطع الفيديو أثناء عملية التحرير، مقابل 1.275 مليار دولار. كما أظهرت مايكروسوفت نفسها اهتماماً بالفيديو من قبل، بعد أن شاركت في محادثات العام الماضي للاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.