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إطلاق شاحنة ذاتية القيادة لتسليم البضائع.. في هذه المناطق

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إطلاق شاحنة ذاتية القيادة لتسليم البضائع.. في هذه المناطق

بدء التجارب في قوانغتشو عبر شركة الشحن ZTO

دبي - العربية.نت

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دخلت شركة وي رايد WeRide في شراكة مع شركة رائدة في صناعة السيارات وشركة توصيل لإطلاق شاحنة بضائع ذاتية القيادة في المناطق الحضرية.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين WeRide، وصانع السيارات جيانغ لينغ موتورز Jiangling Motors (JMC) وشركة التوصيل ZTO Express، إلى تسويق وإنتاج شاحنة روبوفان "Robovan" للخدمات اللوجستية.

وتصنع وي رايد WeRide المدعومة من نيسان أنظمة قيادة ذاتية لمختلف المركبات. ومنذ عام 2019، تختبر الروبوتات الآلية، أو سيارات الأجرة المستقلة المعروفة بـ روبو تاكسي، في شوارع قوانغتشو، الصينية، حيث يقع مقرها الرئيسي.

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كما قامت الشركة باختبار حافلة ذاتية القيادة تسميها Robobus.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة WeRide، توني هان: "إنها مركبة قيادة ذاتية. إذا وضعت مقعداً هناك، فيمكن أن تكون بمثابة سيارة ركاب آلية بالكامل، وبإضافة صندوق فستكون شاحنة".

ستوفر وي رايد نظام القيادة المستقل لـ "روبو فان"، وستتولى JMC التصنيع، بينما ستنشر ZTO المركبات لعملياتها اللوجستية.

وقال هان إن الشركة ستنشئ على الأرجح موقعين أو ثلاثة مواقع للقيام باختبارات روبو فان وتحسين أداء السيارة. بمجرد الانتهاء من هذه المشاريع التجريبية، يمكن طرح Robovan على نطاق واسع. ورفض هان تقديم جدول زمني لذلك لكنه قال إنه يتوقع نشر "عشرات الآلاف" من المركبات في المستقبل.

سوف يدور نموذج أعمال WeRide حول مشاركتها في التشغيل النهائي لشبكة ZTO اللوجيستية باستخدام Robovans، بدلاً من الترخيص فقط لتقنيتها.

قال هان: "من خلال القيام بذلك، يمكننا الحصول على إيرادات متكررة وفي نفس الوقت الحصول على تعليقات لتحسين المنتج".

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