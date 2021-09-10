فيسبوك تدخل سوقاً جديدة بنظارات ذكية تلتقط الصور وتجري المكالمات

كشفت شركة فيسبوك النقاب عن نظارتها الذكية التي طال انتظارها بالشراكة مع Ray-Ban، لتدخل سوقًا ناشئة للأجهزة القابلة للارتداء مع التركيز على التقاط الصور بدلاً من الواقع المعزز.

عرضت الشبكة الاجتماعية يوم أمس الخميس، النظارات المسماة Ray-Ban Stories، وهي منافسة مباشرة لنظارات Snapchat's Spectacles. وتتيح نظارات فيسبوك التي تبلغ تكلفتها 299 دولارًا، والتي تستخدم نمط إطار Wayfarer الكلاسيكي لشركة Ray-Ban المملوكة لشركة EssilorLuxottica SA، للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات الهاتفية.

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وفي حين أنها تفتقر إلى الواقع المعزز، التكنولوجيا التي تولف بين المحتوى الرقمي والعالم المادي، تقول فيسبوك إنها تخطط في النهاية لتضمين هذه الوظيفة.

تدخل شركة فيسبوك سوقًا مزدحمة بشكل متزايد، فقد أصدرت شركة Snap Inc، الشركة الأم لـ Snapchat، لأول مرة نظارة Spectacles في عام 2016 مع كاميرا مدمجة لتصوير الفيديو. وفي عام 2019، أطلقت Amazon.com نظارات ذكية لتلقي المكالمات واستخدام Alexa، لكن هذه أيضًا لا تشمل الواقع المعزز.

في مايو، أعلنت Snap أيضًا عن إصدار من نظارة Spectacles تتميز بقدرات الواقع المعزز، على الرغم من أنها ليست متاحة للمستهلكين.

وتخطط شركة Apple لدخول مجال النظارات في وقت لاحق من هذا العقد، من خلال عرض قائم على الواقع المعزز، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ نيوز".

بالعين المجردة، لا تبدو نظارات فيسبوك مختلفة كثيرًا عن نظارة Ray-Bans الكلاسيكية. لكن المظهر البسيط يخفي مجموعة من الميزات الذكية: مستشعرات مزدوجة للكاميرا بدقة 5 ميجابكسل، وتقنية Bluetooth 5.0 و Wi-Fi المضمنة للمزامنة مع الهاتف؛ والبطارية؛ ومساحة تخزين الكافية لـ 500 صورة؛ ومكبرات الصوت.

ويمكن للمستخدم التقاط صورة بالضغط المستمر على زر على الجانب الأيمن من النظارات، أو يمكنه تسجيل الفيديو بالضغط عليه مرة واحدة.

توجد أيضًا منطقة لمس على الجانب الأيمن من النظارات للتحكم في الموسيقى، ومساعد الصوت والمكالمات. ويمكن للمستخدم التمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت، أو النقر للتشغيل، أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا وتخطيها، أو النقر نقرًا مزدوجًا للرد على المكالمات الهاتفية وإنهائها. ويوجد أيضًا مساعد صوت أساسي على فيسبوك.

لم تعلن الشركة متى ستطلق نظارات الواقع المعزز الحقيقية في السوق، لكن مثل هذا الجهاز هو جزء من استراتيجية الشركة طويلة المدى لبناء ما أطلق عليه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ metaverse أو عوالم رقمية حيث يتفاعل الناس معًا باستخدام أجهزة تعمل بالواقع الافتراضي.

مستقبل التواصل البشري

قال زوكربيرغ إنه يعتقد أن الأجهزة التي تعمل بالواقع الافتراضي والواقع المعزز هي المنصة الرئيسية التالية للتواصل البشري، بعد الهواتف المحمولة، لتحل في النهاية محل بعض التفاعلات الشخصية.

وإذا نجحت فيسبوك في سوق الأجهزة، فستكون قادرة على بناء أعمالها الإعلانية والمراسلة دون الحاجة إلى الاعتماد على أنظمة التشغيل والأدوات التي أنشأها المنافسون مثل Apple و Google.

ويبيع قسم الأجهزة في الشركة أيضًا سماعات Oculus VR وأجهزة دردشة فيديو Portal، وتخطط الشركة لإضافة ميزات AR إلى منتجات Oculus في وقت لاحق من هذا العام.

في حين أن المنتج متأخر، بعد عدة سنوات من Spectacles وثماني سنوات من تقديم Google Glass - المحاولة الأولى لعملاق البحث في نظارات الواقع المعزز - قد لا يزال عرض فيسبوك مثيراً لأسئلة الخصوصية في أوساط المستهلكين، إذ ستجمع النظارات البيانات التي تقول فيسبوك إنها بحاجة إليها، مثل عمر البطارية ومعلومات Wi-Fi، بالإضافة إلى بيانات اعتماد تسجيل دخول المستخدم لحساب فيسبوك المطلوب. سيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار مشاركة المزيد من البيانات، بما في ذلك عدد الصور التي التقطوها وطول مقاطع الفيديو.

النظارات ليست منتجًا قائمًا بذاته، لذلك يتم بث الموسيقى والمكالمات إلى النظارات من هاتف iPhone أو Android عبر البلوتوث. ويتطلب الأمر استخدام تطبيق على iPhone أو Android يسمى Facebook View، والذي يستخدم لإدارة النظارات وإعدادها.

وعندما يلتقط المستخدم صورة أو مقطع فيديو، ستظهر الوسائط في قسم من التطبيق. ويمكن للمستخدم بعد ذلك اختيار تنزيل تلك الصورة أو الفيديو على الجهاز لتخزينها وتحريرها.

تمزج Ray-Ban Stories بشكل أساسي وظائف سماعات الأذن مثل AirPods من Apple مع النظارات الشمسية التي يمكنها التقاط الصور.

وليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا المنتج سيجد سوقًا كبيرة، بالنظر إلى أن الصور الملتقطة على الهواتف الذكية أعلى دقة بكثير وأن العديد من مستخدمي الهواتف لديهم سماعات أذن بالفعل. كما أنها أغلى بكثير من نظارة Ray-Ban Wayfarers العادية، والتي تكلف عادة ما بين 100 و200 دولار.