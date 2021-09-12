مسؤول للعربية: 1000 شركة تنضم رسمياً لبرنامج "صنع في السعودية"

قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، فيصل البداح، في مقابلة مع "العربية"، على هامش مشاركته في معرض Big5، إن المشاركة في المعارض الدولية من أهم الأنشطة التي تشرف عليها هيئة الصادرات لترويج السلع والخدمات الوطنية وتوصيلها للمشترين المحتملين وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية، لا سيما أنه منذ إطلاق برنامج صنع في السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت جميع الأنشطة تحمل هذه العلامة.

وأضاف أن البرنامج منذ إطلاقه، شهد إقبالاً كبيراً من الشركات الوطنية للتسجيل في البرنامج، ليتخطى حاجز الـ1000 شركة انضمت للبرنامج رسمياً في الوقت الحالي.

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وبينما يتخصص Big5 في قطاع البناء، قال فيصل البداح، أن صادرات قطاع مواد البناء في السعودية ارتفعت في النصف الأول من 2021 بنسبة 34% على أساس سنوي بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و10% مقارنة بالنصف الأول من 2019.

وأوضح أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات لدعم المصدرين منها تحسين بيئة التصدير من خلال التشريعات، وبناء وتدريب المصدرين وترويج الصادرات وتقدم دعماً خاصاً لمواد البناء بإطلاق خدمة المناقصات الدولية للتعرف عليها والمشاركة فيها.

كان الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات قد ذكر في مقابلة سابقة، مع "العربية" خلال يونيو الماضي، أنه منذ إطلاق برنامج "صنع في السعودية" برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 28 مارس الماضي، تقدمت أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.