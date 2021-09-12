الاستثمار كابيتال للعربية: نسبة التداول الحر ارتفعت 10% بـ "السعودي للاستثمار"

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار كابيتال، خالد الريس، إن نسبة الأسهم حرة التداول ارتفعت في البنك السعودي للاستثمار بنسبة 10% بعد بيعه لأسهم خزينة.

وأعلن البنك الخميس الماضي عن بيع نحو 74.99 مليون سهم خزينة بنحو 1.03 مليار ريال.

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وكان البنك قد استحوذ على هذه الأسهم من كل من شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل والتي كان تملك 56.25 مليون سهم، وشركة بنك ميزوهو المحدودة والتي كانت تملك 18.75 مليون سهم كأسهم خزينة.

وأضاف الريس، الذي تولت شركته مستشار عملية الطرح، في حديثه لـ"العربية" أن البنك السعودي للاستثمار اشترى حصة المساهميّن بـ 13.5 ريال للسهم، وقام ببيع الأسهم على شريحتين الأولى للأفراد بـ 13.5 ريال للسهم مقارنة بسعر السهم في السوق وقت الطرح عند 16.5 ريال إلى 17 ريال، والثانية للمؤسسات بـ 15.65 ريال للسهم بنسبة أقل من السعر السوقي بـ 4.5%.

وأشار إلى أن الآلية المتبعة لبيع الأسهم مشابهة لتلك الآلية لشراء حقوق الأولوية في زيادة رأس المال، لكن رأس المال في هذه الحالة ظل ثابتا، وكان الطرح الثاني معتمدا اعتماد السعر الأعلى للطرح.

وذكر أنه تم إيداع الأسهم للمساهمين الخميس الماضي، و"بحسب مراجعتنا لم يكن هناك تغير جوهري في ملكية المساهمين الرئيسيين".