.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جاذبية المعادن الأساسية تتلاشى.. موديز تحذر من تراجع مرتقب بالأسعار

  • الخط
موديز
موديز
الأسواق العالمية

جاذبية المعادن الأساسية تتلاشى.. موديز تحذر من تراجع مرتقب بالأسعار

الأسعار لن تواصل التحسن بعد 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين، نظرتها لقطاع صناعة المعادن والتعدين عالميا إلى مستقرة من إيجابية، مع تلاشي نمو أسعار السلع الأولية حتى عام 2022.

وعلى الرغم من أن أسعار أغلب المعادن سوف تتجاوز مستوياتها التاريخية بنهاية عام 2022، إلا أن الأسعار لن تواصل التحسن، وفقا لما قالته الوكالة في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الوكالة: "نتوقع أن ترتفع أرباح القطاع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% حتى منتصف 2022، وذلك بناء على الانتعاش الاقتصادي الذي يدعم الطلب على المعادن الأساسية، وهي الحديد الخام، والصلب، والفحم".

موديز: دول الخليج ستحتاج عامين لتعافي اقتصادها من تداعيات كورونا قصص اقتصادية فيروس كورونا موديز: دول الخليج ستحتاج عامين لتعافي اقتصادها من تداعيات كورونا

وتظهر أسعار المعادن الرئيسية ثباتا في 2022، بعد أن وصلت إلى قممها التاريخية في 2021.

ومن بين المعادن الأساسية، ستظل أسعار الألمنيوم في الارتفاع على الأقل حتى منتصف 2022، وستستمر أسعار النحاس في أدائها القوي حتى قرب نهاية 2022 على الأقل مقارنة بمتوسطات أسعارها التاريخية.

وستتحرك أسعار الحديد الخام تدريجيا نحو مستوى 70 إلى 80 دولار للطن لما بعد عام 2022 وهو متوسط أسعارها خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

وستبقى أسعار الفحم مرتفعة نسبيا، ولكنها سوف تتضاءل مع تراجع مشاكل الإمدادات والنزاعات الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، سيعود اختلال التوازن بين العرض والطلب المتعلق بالحديد في جميع أنحاء العالم حتى عام 2022، مع انخفاض الأسعار تدريجيا نحو متوسطاتها التاريخية بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها في 2021.

وسينحسر الطلب مع تجديد المشترين للمخزونات، مع تراجع الإنفاق التحفيزي، وعودة المستهلكين على نطاق أوسع إلى الانفاق على التجارب حيث أصبحت اللقاحات أكثر انتشارا.

وستستمر إمدادات الصلب في الزيادة أيضا، مع تحسن الإنتاجية وقرب دخول سعات جديدة إلى السوق في بعض أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. "معه حسيت أني بخير"
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
قبل أن تذهب
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يقلق واشنطن
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يقلق واشنطن
اكتشف المزيد