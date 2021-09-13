كل ما تريد معرفته عن هاتف آيفون 13 المرتقب.. إمكانات طال انتظارها

مع اقتراب شركة أبل الإعلان عن هاتفها الجديد للعام الجاري، أظهرت العديد من التسريبات المميزات الجديدة التي ستتضمنها النسخ الأربع لهاتف أيفون 13، وسط تخمينات غير مؤكدة بوجود بعض المميزات الثورية بالنسبة لهواتف الآيفون مثل التعرف على بصمة الإصبع.

وإجمالا، تشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف الجديدة سيأتي في أربعة أحجام مختلفة، وسيكون هناك تحسينات كبيرة على الكاميرات، ومعالج تشغيل أسرع A 15، مع فتحة أصغر أعلى الهاتف التي تتضمن المستشعرات والكاميرا الأمامية، وربما قارئ بصمة الأصابع.

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أحجام الهواتف

تشكيلة الهواتف التي ستتيحها أبل ستكون مشابهة تماما لهواتفها الصادرة العام الماضي 2020، وستطرح أجهزة بأحجام 5.4 انش، و6.1 انش و6.7 انش، اثنان منهما ضمن الهواتف الرائدة، واثنين بأسعار أقل.

ولن يكون هناك تغيير كبير في تصميم الهاتف، كما أن الإمكانيات لن يطرأ عليها تغيير كبير باستثناء تحسينات الكاميرا والمعالج الأسرع، مع شريحة لشبكات 5G جديدة من كوالكم، ما يساهم في زيادة عمر البطارية، هذا بجانب تصغير حجم الفتحة أعلى الشاشة.

كانت هناك شائعات بأن شحن أحد الهواتف الجديدة سيعتمد فقط على الشحن اللاسلكي، لكن لن يحدث هذا الأمر هذا العام.

وستواصل أبل اعتمادها على فتحة الشاحن التقليدية "Lightning"، ولن تتحول إلى " USB-C".

وهناك توقعات غير مؤكدة بأن أبل ستُضمن معدل تحديث بمعيار 120 هيرتز لهاتفيها الرائدين (Iphone pro , Iphone pro MAX)، وهو ما يتيح سرعة وسلاسة أكبر في استجابة الشاشة للأوامر، إذ من المتوقع أن تستعين الشركة بالتكنولوجيا التي وضعتها في أجهزة أيباد وهي تكنولوجيا "ProMotion".

سعات التخزين

تشير بيانات من شركة تي إف انترناشونال سيكيوريتي، أن سعات التخزين للأيفون الجديد ستبدأ بـ 128 غيغا بايت، ولن تكون سعة 64 ميغابايت متاحة.

وأشارت إلى أن الجهازين الرائدين لأيفون سيتيحان سعات تصل إلى تيرابايت.

والسعات المتاحة لأيفون 13 ميني وأيفون 13، هي 128 غيغا، و256 غيغا، و512 غيغا بايت.

وبالنسبة لـ أيفون 13 برو، وأيفون 13 برو ماكس، فإن الساعات المتاحة، ستكون 128 غيغا، و256 غيغا، و512 غيغا، و1 تيرا.

قارئ بصمة الإصبع

كانت أبل تدرس إضافة حساس قارئ بصمة الإصبع تحت شاشات هواتف أيفون 13، بجانب بصمة الوجه الذي تعتمد عليها بصورة دائما، لكن بعض التسريبات أيضا تشير إلى أنها لن تفعل هذه الخاصية، وقد تتيحها في الإصدارات الجديدة.

الكاميرات

وتشير التسريبات أن هواتف أيفون 13 ستكون لديها مستشعرات أكبر من تلك الموجودة في هواتف أيفون 12 برو ماكس، بجانب مستشعر لضبط جودة واستقرار الصورة ما يحسن آلية التركيز التلقائي واستقرار الصور الملتقطة.

وبعض الأقاويل تشير إلى أن هناك بعض التحسينات في العدسة قائقة الاتساع في الجهازين الرائدين، وهو ما يتيح التقاط صور أفضل في الأضواء الخافتة، ويحسن من التركيز التلقائي عند التصوير.

البطارية

تشير التوقعات إلى أن أجهزة أيفون الجديدة ستتيح سعات أكبر من البطاريات عن هواتف أيفون 12، مع قيام أبل بتوفير بعض مساحات مكوناتها الداخلية لاتاحة وضع بطارية أكبر.

ومن الممكن أن تمكن البطاريات الجديدة الشحن العكسي، كما تتضمن مغناطيس أقوى.

ويتضمن الهاتف الجديد، معالج A15 بـ 5 نانوميتر، وهو ما يضيف تحسينات وسرعة في أداء الأيفون الجديد، كما أن جودة الاتصال بشبكة الـ 5G ستتحسن بفضل الموديم الجديد من كوالكم X60، كما تشمل التحسينات أيضا شبكة الواي فاي، مع اتاحة "WiFi 6E".

اسم الهاتف 12s، أم 13، أم 14

منذ اطلاق أبل أيفون 8 بجانب أيفون X عام 2017، أصبحت سياسة أبل لتسمية هواتفها معقدة، لأنها لم تطلق رقم 9 على أي من هواتفها.

وبعد أيفون X، جاء أيفون XS، وXS max، وXR، ثم أيفون 11، و11 برو، و11 برو ماكس. ووفقا لتلك التسميات، فإن أيفون الجديد قد يحمل اسم " iPhone 12s"، أو " iPhone 13".

ولكن في يونيو الماضي، أظهر تقرير لأحد شركات الإمدادات، أن الهاتف الجديد سيطلق عليه أيفون 13. وأظهرت تسريبات لعلبة الهاتف الجديد أنه يحمل اسم أيفون 13.

ميزة التشغيل الدائم

قد تضيف أبل ميزة التشغيل الدائم للشاشة " Always-On Display " على هواتفها الجديدة مثلما الحال في ساعتها الذكية، وفقا لبلومبيرغ.

وهذه الخاصية ستتيح عرض التاريخ والساعة ومستوى البطارية والإشعارات على الشاشة الهاتف وهي مغلقة.