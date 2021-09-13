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شركة طيران لم يمر عام على تأسيسها تطلب عددا ضخما من الطائرات

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بريز للطيران
بريز للطيران
إيرباص

شركة طيران لم يمر عام على تأسيسها تطلب عددا ضخما من الطائرات

قيمة الصفقة تبلغ 1.8 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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طلبت شركة بريز أفياجن غروب Breeze Aviation Group نحو 20 طائرة إضافية من طائرات إيرباص A220-300، مما يعزز أسطول شركة الطيران الناشئة ويتيح مسارات محلية وقصيرة المدى أطول.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين، إن الطائرات الجديدة، التي أضيفت إلى طلبية سابقة مكونة من 60 طائرة، تعني أن شركة بريز إيروايز منخفضة التكلفة ستتلقى طائرة A220 شهرياً على مدى السنوات الست ونصف المقبلة. وتبلغ القيمة الدفترية لكل طائرة 91.5 مليون دولار، بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار، على الرغم من أن شركات الطيران تحصل تقليدياً على خصومات من قائمة الأسعار للطلبات متعددة الطائرات.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بريز، ديفيد نيلمان، أن شركة النقل، التي تقدم رحلات جوية بدون توقف في المقام الأول إلى وجهات ترفيهية من مطارات صغيرة نسبياً، حولت خيارات الطائرات الحالية إلى طلبات مؤكدة لتأمين مجال لنفسها في قائمة إنتاج Airbus وضمان عدم تعطيل خطة نموها.

وستتسلم بريز أولى طائراتها من طراز A220 في 26 أكتوبر، وستبدأ 4 رحلات بحلول الوقت الذي تبدأ فيه طائرات إيرباص في الربع الثاني من عام 2022. وستعلن الشركة عن مسارات لطائراتها الأولية من طراز A220 أوائل العام المقبل، بما في ذلك أولى رحلاتها العابرة للقارات.

وتقدم شركة الطيران، التي بدأت رحلاتها في مايو، مسارات بين 16 مدينة أميركية من الغرب الأوسط إلى الساحل الشرقي باستخدام 13 طائرة إقليمية من شركة Embraer SA.

حصلت Breeze مؤخراً على 200 مليون دولار في جولة تمويل ثانية لتمويل التوسع، مع مستثمرين بما في ذلك بلاك روك، ونايتهيد كابيتال مانجمنت، وبيترسون بارتنرز، وساندلوت بارتنرز.

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