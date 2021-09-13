لن تصدق.. هذه المدن قد تقتطع أكثر من نصف الدخل كضرائب

يمكن أن يواجه أصحاب الدخول الأعلى في مدينة نيويورك معدل ضريبة دخل مجمّعة للمدينة، والولاية، والضرائب الفيدرالية بنسبة 61.2%، وفقاً للخطط التي اقترحها الديمقراطيون في مجلس النواب.

وتتضمن الخطط المقترحة ضريبة إضافية بنسبة 3% على دافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنوياً. كما تدعو الخطط إلى رفع معدل ضريبة الدخل الهامشي الأعلى إلى 39.6% من 37% الحالي. حيث تحافظ الخطط على ضريبة دخل الاستثمار الصافية البالغة 3.8%، وتمديدها لتشمل بعض الشركات المارة (وهي شركات فردية تبلغ عن بيانات الدخل الخاصة بها في حسابات الدخل الفردي للمالك، وتعامل معاملة الدخل الشخصي ضرائبياً).

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وأوضحت شبكة "CNBC"، أن النتيجة هي معدل ضريبة دخل هامشي فيدرالي أعلى بنسبة 46.4%. حيث يشار إلى المعدل الهامشي على أنه المعدل لكل دولار فوق مستوى دخل شريحة الضريبة.

وبالنسبة لمدينة نيويورك، يبلغ أعلى معدل ضريبة هامشية في الولاية والمدينة 14.8%. لذا فإن دافعي الضرائب في مدينة نيويورك الذين يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنوياً سيواجهون معدلا هامشياً مشتركاً للمدينة والولاية والضرائب الفيدرالية بنسبة 61.2% بموجب خطة مجلس النواب.

يأتي ذلك، فيما لا تزال خطة مجلس النواب مجرد اقتراح ويمكن تغييرها. ومع ذلك، فإن المعدلات المجمعة لمدينة نيويورك ستكون من بين أعلى المعدلات منذ ما يقرب من 40 عاماً.

سيواجه سكان كاليفورنيا الأعلى دخلاً معدلاً هامشياً مجمعاً قدره 59.7%، بينما سيواجه سكان نيوجيرسي معدلاً مجمعاً يبلغ 57.2%. يمكن أن تواجه هاواي معدلات مجمعة تبلغ 57.4%.

في الوقت نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أن خطة مجلس النواب تتضمن إلغاء أو تغييرات في الحد الأقصى الحالي البالغ 10000 دولار في التخفيضات الضريبية الحكومية والمحلية المعروفة اختصاراً باسم SALT.

ومن شأن إلغاء سقف SALT أن يفيد إلى حد كبير أصحاب الدخول المرتفعة في الولايات ذات الضرائب المرتفعة، والذين شهد بعضهم زيادات ضريبية بموجب الخطة الضريبية لعام 2017 لأنهم لم يعد بإمكانهم خصم الكثير من ضرائبهم الحكومية والمحلية.

فيما يقول الأشخاص المطلعون على الخطط الضريبية أنه لا يزال من الممكن أن يسعى قادة مجلس النواب إلى تغيير حدود SALT في المقترحات المستقبلية.