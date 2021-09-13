ما هي تحديات وفرص قطاع البناء والإنشاءات؟

تحدث الخبراء في معرض الخمسة الكبار أو Big 5 المنعقد الآن في دبي عن أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع البناء والإنشاءات مؤخراً في ظل أزمة نقص العمالة وارتفاع الطلب وانقطاع سلاسل التوريد.

تصدرت مجموعة كبيرة من التقنيات المخصصة لتعزيز أتمتة الصناعة أروقة معرض الخمسة الكبار أو 5 The Big، إذ تحتاج الصناعة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاستفادة من زيادة الكفاءة والاستدامة والجودة والسرعة التي توفرها التقنيات الجديدة.

مادة اعلانية

ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن توظيف التكنولوجيا على نطاق واسع يمكن أن يوفر بين 700 مليار دولار إلى 1.2 تريليون دولار في صناعات التصميم والهندسة والبناء في غضون عشر سنوات.

خصوصاً في ظل أزمة نقص العمالة وارتفاع الطلب وانقطاع سلاسل التوريد ما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار البناء الذي يشهده العالم مؤخراً.

وقال المدير في BK Modular، روبي نيلسون، إن استخدام البناء المجهز مسبقاً يمكن أن يساهم بشكل كبير بحل مثل هذه المشاكل هناك نقص في العمالة الماهرة لا سيما في أوروبا والغرب، باستخدام البناء المجهز مسبقاً يمكن تحويل العمالة الماهرة من موقع البناء إلى ورشات العمل للاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، في الخليج هناك نمو في هذا النوع من البناء خصوصاً في قطاع الصحة والضيافة والبنية التحتية.

يرى العاملون في الصناعة أن هناك بوادرُ انفراجِ وقد تتراجع أسعار الحديد والخشب خلال الربع الأخير من العام الجاري ولكن أسعار مواد الخرسانة والطوب قد تبقى مرتفعة حتى الصيف المقبل ما قد يشكل فرصة للتصنيع المحلي خاصةً في أوروبا والانفتاح على أسواق أخرى بهدف الاستيراد مثل السعودية وأميركا وروسيا.