.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ما هي تحديات وفرص قطاع البناء والإنشاءات؟

  • الخط
عقارات

ما هي تحديات وفرص قطاع البناء والإنشاءات؟

في ظل أزمة نقص العمالة وارتفاع الطلب وانقطاع سلاسل التوريد

دبي - سمر الماشطة

نشر في: آخر تحديث:

تحدث الخبراء في معرض الخمسة الكبار أو Big 5 المنعقد الآن في دبي عن أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع البناء والإنشاءات مؤخراً في ظل أزمة نقص العمالة وارتفاع الطلب وانقطاع سلاسل التوريد.

تصدرت مجموعة كبيرة من التقنيات المخصصة لتعزيز أتمتة الصناعة أروقة معرض الخمسة الكبار أو 5 The Big، إذ تحتاج الصناعة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاستفادة من زيادة الكفاءة والاستدامة والجودة والسرعة التي توفرها التقنيات الجديدة.

ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن توظيف التكنولوجيا على نطاق واسع يمكن أن يوفر بين 700 مليار دولار إلى 1.2 تريليون دولار في صناعات التصميم والهندسة والبناء في غضون عشر سنوات.

"ابيكورب" تخصص مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة شركات الطاقة المتجددة "ابيكورب" تخصص مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة

خصوصاً في ظل أزمة نقص العمالة وارتفاع الطلب وانقطاع سلاسل التوريد ما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار البناء الذي يشهده العالم مؤخراً.

وقال المدير في BK Modular، روبي نيلسون، إن استخدام البناء المجهز مسبقاً يمكن أن يساهم بشكل كبير بحل مثل هذه المشاكل هناك نقص في العمالة الماهرة لا سيما في أوروبا والغرب، باستخدام البناء المجهز مسبقاً يمكن تحويل العمالة الماهرة من موقع البناء إلى ورشات العمل للاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، في الخليج هناك نمو في هذا النوع من البناء خصوصاً في قطاع الصحة والضيافة والبنية التحتية.

يرى العاملون في الصناعة أن هناك بوادرُ انفراجِ وقد تتراجع أسعار الحديد والخشب خلال الربع الأخير من العام الجاري ولكن أسعار مواد الخرسانة والطوب قد تبقى مرتفعة حتى الصيف المقبل ما قد يشكل فرصة للتصنيع المحلي خاصةً في أوروبا والانفتاح على أسواق أخرى بهدف الاستيراد مثل السعودية وأميركا وروسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
بعد زواج أصالة.. العريان يلغي متابعتها وصديقته تحتفل بعد زواج أصالة.. العريان يلغي متابعتها وصديقته تحتفل
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. "معه حسيت أني بخير"
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
قبل أن تذهب
العربية ترصد مظاهر التأهب العسكري الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
العربية ترصد مظاهر التأهب العسكري الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
اكتشف المزيد