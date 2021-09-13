"المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة" للعربية: تمويلاتنا تصل لـ6 مليارات دولار سنوياً

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن المؤسسة قامت بمراجعة فورية لتوجهاتها واستراتيجيتها المستقبلية وتم تعديلها للتركيز على قطاعي الصحة والسياحة وتنويع المحفظة لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص بتوفير اعتمادات للبنوك المحلية.

وأضاف هاني سنبل، أن التوجه الآن للمؤسسة هو استمرار دعم الأعضاء في هذا الوقت الحرج لا سيما الدول تواجه تحديات كبيرة.

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وذكر الرئيس التنفيذي، أن تمويلات المؤسسة تقدر سنوياً بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار وتشمل غالبية الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نموا.

وأشار إلى وجود 5 اتفاقيات إطارية مع مصر، ويجري تنفيذها حالياً وبصدد تحقيق إنجازات كبيرة تعود بالنفع على المواطن والتنمية في مصر.

وقال إن الاتفاقيات الإطارية تشارف على اعتمادات تصل إلى 13 مليار دولار لمصر، ويجري العمل الآن على العام الحالي للوصول إلى أفضل أرقام التمويل، وكان مخططا له 1.5 مليار دولار لمصر خلال 2021.