أبل تطلق اليوم سلسلة هواتف آيفون الجديدة.. وهذه أبرز التوقعات

من المقرر أن تكشف شركة أبل، عن الجيل القادم من منتجاتها خلال مؤتمر افتراضي يبث من مقر الشركة في كوبيرتينو، كاليفورنيا، اليوم والذي سيشهد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 13، وساعة أبل الجديدة، وأول تطوير لـ آيباد ميني، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

أظهرت العديد من التسريبات المميزات الجديدة التي ستتضمنها النسخ الأربع لهاتف أيفون 13، وسط تخمينات غير مؤكدة بوجود بعض المميزات الثورية بالنسبة لهواتف الآيفون مثل التعرف على بصمة الإصبع.

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وإجمالا، تشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف الجديدة سيأتي في أربعة أحجام مختلفة، وسيكون هناك تحسينات كبيرة على الكاميرات، والجيل الجديد من معالج أبل المعروف باسم بايونيك A 15، مع فتحة "نوتش" أصغر أعلى الهاتف التي تتضمن المستشعرات والكاميرا الأمامية، وربما قارئ بصمة الأصابع.

المواصفات

تشير الأخبار المتداولة إلى أنه لن يطرأ تطور كبير على أحجام الهواتف الأربعة لـ آيفون 13، إلا أن شاشات الهواتف قد تأتي مع معدل تحديث 120 هيرتز لأول مرة لهاتفي آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس.

كما أشار محلل أبل الشهير، مينغ تشي كو، إلى أن أبل لن تطرح هواتف جديدة بسعة 64 جيجا بايت، حيث سيكون الحد الأدنى للجيل القادم 128 جيجا بايت، بما فيهم هاتف آيفون 13 ميني الأرخص سعراً، كما ستصل السعة التخزينية لهاتفهيا الرائدين آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس إلى 1 تيرا بايت لأول مرة، فيما ستتاح نسخ من هاتف آيفون 13 بسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وكشف كو في وقت سابق، أن الجيل الجديد من آيفون 13 سيحمل تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في بعض المناطق ولظروف الطوارئ فقط، كخطوة قد تتوسع أبل فيها في المستقبل.

وأظهرت تسريبات أن دقة الكاميرات الجديدة وأحجامها فضلاً عن فتحات العدسات قد تشهد تطوراً عن الجيل الحالي من الهاتف.

قارئ بصمة الإصبع

كانت أبل تدرس إضافة حساس قارئ بصمة الإصبع تحت شاشات هواتف أيفون 13، بجانب بصمة الوجه الذي تعتمد عليها بصورة دائما، لكن بعض التسريبات أيضا تشير إلى أنها لن تفعل هذه الخاصية، وقد تتيحها في الإصدارات الجديدة.

البطارية

تشير التوقعات إلى أن أجهزة أيفون الجديدة ستتيح سعات أكبر من البطاريات عن هواتف أيفون 12، مع قيام أبل بتوفير بعض مساحات مكوناتها الداخلية لإتاحة وضع بطارية أكبر.

ومن الممكن أن تمكن البطاريات الجديدة الشحن العكسي، كما تتضمن مغناطيس أقوى.

ويتضمن الهاتف الجديد، معالج A15 بـ 5 نانوميتر، وهو ما يضيف تحسينات وسرعة في أداء الأيفون الجديد، كما أن جودة الاتصال بشبكة الـ 5G ستتحسن بفضل الموديم الجديد من كوالكم X60، كما تشمل التحسينات أيضا شبكة الواي فاي، مع اتاحة "WiFi 6E".

ميزة التشغيل الدائم

قد تضيف أبل ميزة التشغيل الدائم للشاشة " Always-On Display " على هواتفها الجديدة مثلما الحال في ساعتها الذكية، وفقا لبلومبيرغ.

وهذه الخاصية ستتيح عرض التاريخ والساعة ومستوى البطارية والإشعارات على الشاشة الهاتف وهي مغلقة.

منتجات جديد

إلى ذلك، توقع كو، أن تكشف أبل عن الجيل الجديد من سماعات AirPods 3 في اليوم، على أن تبقي AirPods 2 متاحة.

كما قد تكشف أبل عن ساعة أبل 7، والتي ستحمل معالجا أكثر تطوراً، وتصميما جديدا بما في ذلك شاشات أكبر، كما سيحصل آيباد ميني على إعادة تصميم كبيرة.

يذكر أن حدث الخريف سينطلق عند الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وسيكون حدثاً افتراضياً يتدفق من Apple Park.