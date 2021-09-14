الإمارات تستهدف تريليون دولار حجم أعمال مشترك مع إسرائيل خلال عقد

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق يوم الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل إلى أكثر من تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مما يعزز العلاقة القائمة منذ عام والتي أنتجت بالفعل مليارات الدولارات من الأعمال.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر افتراضي من الولايات المتحدة، إن بلاده وقعت أكثر من 60 مذكرة تفاهم مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات في عام 2020، وتتوقع "تدفقاً" للتجارة في العامين المقبلين، حيث كان يقود وفد تجاري رفيع المستوى.

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وتشمل القطاعات التي تستهدفها الإمارات للتعاون مع إسرائيل الدفاع والطاقة والأمن الغذائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال: "وصل حجم عمليات التجارة الثنائية حالياً إلى 600 - 700 مليون دولار، ولدينا مشروعات بمليارات الدولارات تم الإعلان عنها بشكل مشترك بين البلدين، ونحن نتحرك في العديد من مجالات الفرص الاقتصادية". مضيفاً "نحن نتطلع إلى خلق أكثر من تريليون دولار من الفرص الاقتصادية على مدى العقد المقبل".

وتشمل تلك الصفقات شراء شركة مبادلة للاستثمار بقيمة مليار دولار لحصة Delek المدرجة في تل أبيب في حقل غاز إسرائيلي، والتي تم إبرامها هذا الشهر.

يأتي ذلك، بعد توقيع اتفاقيات سلام، وقالت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت إن الصفقة ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وإفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.