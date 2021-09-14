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151 ريالاً سعر طرح "العربية لخدمات الإنترنت" بعد انتهاء بناء سجل الأوامر

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إس تي سي حلول مناسبة
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
خاص

151 ريالاً سعر طرح "العربية لخدمات الإنترنت" بعد انتهاء بناء سجل الأوامر

بدء اكتتاب الأفراد 19 سبتمبر

دبي - العربية.نت

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انتهت أمس الاثنين عملية بناء سجل الأوامر للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (STC solution)، وذلك في إطار الطرح العام لنحو 24 مليون سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل 20% من رأسمالها.

وقال مصدر مطلع على عملية الطرح لـ "العربية.نت" إن التسعير النهائي لأسهم الشركة وفقا لعمليات بناء سجل الأوامر هو 151 ريالا للسهم.

وحددت الشركة النطاق السعري لأسهم الطرح بين 136 ريالا و151 ريالا، ما يعني أن سعر الطرح وصل إلى الحد الأعلى للنطاق السعري.

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وبدأت عمليات تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات "وعملية بناء سجل الأوامر في 5 سبتمبر حتى يوم أمس الاثنين 13 سبتمبر، ويبدأ اكتتاب الأفراد لمدة 3 أيام من 19 سبتمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في 27 سبتمبر، على أن يتم رد الفائض في 29 سبتمبر.

وأوضح المصدر أن سعر الطرح يصل بقيمة الشركة إلى 18.12 مليار ريال.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إنه في حال وصول سعر طرح شركة إس تي سي حلول للحد الأعلى، فسيكون مضاعف الربحية لسهم الشركة 22 مرة، وهذ الأمر يتقبله السوق لأن نفسية المتداولين جيدة.

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