سكان هذه الدولة اشتروا 338 طناً من الذهب في 6 أشهر

عاد الصينيون إلى شراء الذهب بكثافة خلال العام الجاري، بعد أن تراجع الإقبال عليه خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وعادت مستويات شرائهم إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وسط استقرار أسعار الذهب، وسيطرة البلاد على نحو فعال على وباء كورونا.

مادة اعلانية

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، اليوم الثلاثاء، أن الطلب على المشغولات الذهبية ارتفع في النصف الأول في 2021 بالصين ليصل إلى 338 طنا، بنسبة ارتفاع قدرها 122% مقارنة بنفس الفترة في 2020.

وتظهر تلك المستويات أن الطلب على الذهب عاد إلى مستويات ما قبل كورونا، إذ إن هذه الكمية تعادل تقريبا متوسط المشتريات خلال الفترة من 2010 و2019.

وخلال عام الوباء، تراجع بشدة إقبال الصينيين على الذهب بنسبة تجاوزت 95% في الربع الأول من 2020.

مواطنو الصين ليسوا وحدهم من يخزنون الذهب ويفضلون اقتناءه، إذ إن سلطات الدولة لديها احتياطات من الذهب تصل إلى 14727 طنا حتى نهاية العام الماضي، ووصل احتياطيات الدولة من الذهب إلى أعلى مستوياتها في الربع الثالث من 2019 وبلغ وقتها 1948.31 طن.

وتظهر البيانات أن الفئة العمرية الأصغر التي تتراوح بين 18 و24 عاما، هي الأكثر انجذابا للذهب خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، ومثلوا نحو 59% من إجمالي مشتريات المشغولات الذهبية خلال تلك الفترة