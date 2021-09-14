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شركات العالم أمام معضلة.. تبحث عن موظفين ولا تجد

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شركات العالم أمام معضلة.. تبحث عن موظفين ولا تجد

تتسابق لمنح حوافز عديدة للحفاظ على القوى العاملة

دبي - العربية.نت

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ترغب الشركات في جميع أنحاء العالم في تعيين موظفين، لكنها تواجه معضلة مشتركة لعدم قدرتها على جذب العمالة.

أظهر استطلاع لما يقرب من 45000 صاحب عمل في 43 دولة أن 69% من أصحاب العمل أفادوا بأنهم يواجهون صعوبة في شغل الأدوار، وهو أعلى مستوى منذ 15 عامًا، وفقًا لمزود خدمات التوظيف ManpowerGroup Inc.

في نفس الوقت، 15 دولة - تتركز في أوروبا وأميركا الشمالية - أبلغت عن أعلى نوايا للتوظيف منذ بدء المسح في عام 1962.

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أبلغت الشركات في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع عن توقعات توظيف أقوى لنهاية هذا العام، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

قال جوناس بريسينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ManpowerGroup، في بيان: "استمرار نقص المواهب يعني أن العديد من الشركات تعطي الأولوية للاحتفاظ بالعاملين وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح مع استمرار التعافي الاقتصادي".

وقال حوالي 40٪ من المشاركين إنهم يقدمون التدريب وتطوير المهارات لجذب المواهب والاحتفاظ بها. وذكرت نسبة مماثلة تقديم جداول عمل مرنة. وما يقرب من ثلث الزيادة في الأجور، فيما عرض آخرون مكافآت وتمديد وقت الإجازة.

تختلف الحوافز باختلاف القطاع، حيث من المرجح أن تقدم شركات الخدمات المالية التدريب والتطوير ومواقع العمل المرنة، بينما غالبًا ما يرفع المصنعون الأجور أو يقدمون جداول زمنية أكثر مرونة.

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