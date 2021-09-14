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كيف سيتحرك الذهب بعد إعلان بيانات التضخم الأميركي؟

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الذهب

كيف سيتحرك الذهب بعد إعلان بيانات التضخم الأميركي؟

الذهب يتداول حالياً عند أقل من 1800 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس قسم التحليل والتطوير لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في Tradeview Market، محمد شراقة، إن أسواق الذهب تترقب إعلان أسعار التضخم الأميركية ليحدد مساره خلال الفترة المقبلة، ولاستكشاف موعد الفيدرالي الأميركي لتقليص التحفيز النقدي.

وأضاف شراقة في مقابلة مع العربية، أن المستثمرين حاليا مترقبون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية حيث يتداول الذهب بأقل من 1800 دولار للأونصة.

وأشار شراقة إلى أن أسعار الذهب مستقرة عند المستويات الحالية المرتفعة نسبيا بسببين: الأول انتشار سلالة دلتا والثاني ارتفاع التضخم.

وأفاد بأن التوقعات تشير إلى بدء الاحتياطي الفيدرالي بتقليص مشتريات السندات لتبدأ في شهر نوفمبر بدلا من ديسمبر حسب قراءة التضخم.

وتابع شراقة: "تقليص التحفيز هي مساءلة وقت ويعتمد حاليا على قراءة التضخم..ولكن التضخم المرتفع يمكن أن يؤثر على قرار الفيدرالي لذلك ننتظر البيانات لأنها توضح أكثر اتجاه السوق".

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