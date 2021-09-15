رئيس "اليمامة للحديد" للعربية: أنظمة طاقة الرياح ستدر 15% من إجمالي عائداتنا

توقع يوسف بازيد، الرئيس التنفيذي لشركة اليمامة للصناعات الحديدية أن يدر مشروع الشركة الجديد لصناعة أنظمة طاقة الرياح، 15% من إجمالي إيراداتها السنوية.

وكانت شركة اليمامة للصناعات الحديدية أعلنت الانتهاء من أعمال التصاميم وتحليل عطاءات المقاولين لتنفيذ الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية لمصنع شركة اليمامة لأنظمة طاقة الرياح، الذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2023.

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وكانت الشركة قد أعلنت عن البدء في المشروع في فبراير الماضي، بقيمة متوقعة تقارب 300 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "اليمامة للصناعات الحديدية"، في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة تتجه للتوسع في الطاقة المتجددة، فبعدما أنشأت مصنع الأنظمة الشمسية في 2019، الآن بصدد إطلاق مصنع أنظمة طاقة الرياح حيز التنفيذ في 2023.

وكشف أن مصنع أنظمة الطاقة الشمسية يعمل بطاقة إنتاجية عند 80 ألف طن من مشغولات حديدية مختلفة تستخدم في إنتاج الطاقة.

وحول المنافسة، ذكر بازيد أن المصنع هو الأول من نوعه الذي يدخل هذه الصناعة في السعودية، بالتالي فالمنافسة دولية وليست محلية.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمشروع الجديد تغذي حوالي 520 ميغاواط في السنة، فيما المشاريع المعلن عنها تحتاج إلى 1600 ميغاواط، أي أنه سيغطي فقط 35% من احتياجات المشاريع في المملكة خلال السنوات القادمة.

لذلك يرى أن المصنع سيخدم بشكل كامل السوق المحلية في الوقت الراهن، بحكم أن خطط الطاقة المتجددة في المملكة حتى عام 2030 تفرض طلباً عالياً جداً على الأبراج الحديدية المستخدمة في طاقة الرياح.

مؤخراً، شهدت أسعار منتجات "اليمامة للصناعات الحديدية" التي تورد لقطاع الإنشاءات تسارعاً، لكن الرئيس التنفيذي أوضح أن ذلك تزامن مع الارتفاع في أسعار الخام عالمياً والمواد الحديدية التي تستخدم في منتجات الشركة.

وتوقع أن السعر قد وصل إلى القمة، "قد يكون في تذبذب لكنه يتجه نحو الهبوط"، بحسب تعبيره.

وأكد على أن سياسة الشركة تعتمد على البيع حسب المتاح، مع دعم الأسعار في السوق، قائلاً: "وتيرتنا في المبيعات ستكون نفس وتيرة الربع السابق".

وكانت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من السنة المالية للشركة، محققة قفزة في الأرباح بنحو 70 مرة إلى 65.056 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها الفصلية بلغ 65.059 مليون ريال، مقابل 932 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 2.7% إلى 405.5 مليون ريال مقارنة بـ 394.987 مليون ريال.