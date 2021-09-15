رد فعل غريب من المستثمرين على هواتف آيفون 13.. هذا ما حدث! 

قوبل كشف شركة أبل، عن هاتف آيفون 13 لأول مرة، بتراجع في الأسهم يوم الثلاثاء، تماشياً مع تقليد الأداء الضعيف لأسعار الأسهم في اليوم الذي يتم فيه الكشف عن الأجهزة.

وغرقت أسهم عملاق التكنولوجيا بعد أن قدم مسؤولون تنفيذيون لشركة أبل، بما في ذلك الرئيس التنفيذي تيم كوك، التشكيلة الجديدة من الهواتف والأجهزة الأخرى. وتراجع السهم بنسبة تتجاوز 1% ليغلق عند 148.12 دولار في تعاملات نيويورك.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، فقدت القيمة السوقية لشركة أبل نحو 25 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

وقبل يوم الثلاثاء، تراجعت أسهم شركة آبل في 75% من الأيام التي كشفت فيها شركة آبل النقاب عن هواتف آيفون الجديدة، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وباستثناء صعود شركة أبل بنسبة 8.3% في اليوم الذي أعلن فيه المؤسس المشارك ستيف جوبز عن أول هاتف آيفون في عام 2007، انخفضت أسهم شركة أبل بمتوسط 0.8% في يوم ظهورها الأول. يأتي ذلك فيما استحوذ آيفون على ما يقرب من نصف عائدات أبل في الربع المالي الأخير.

وأرجعت مجموعة Bespoke Investment Group، تراجع الأسهم إلى أنه ربما يكون نتيجة اعتياد المستثمرين على الابتكار المنتظم من أبل، فضلاً عن صعود الأسهم بشكل مسبق بناءاً على الشائعات التي كشفت الكثير من تفاصيل منتجاتها الجديدة قبل الإعلان الرسمي للشركة.

وقالت الشركة البحثية في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "عادة ما يتم تسعير أي تأثير إيجابي لإصدار جديد في الأسهم".

وسجلت أسهم أبل مكاسب من رقمين هذا العام، على وتيرة صعودها السنوي الثالث، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن توقعات نمو الشركة. لكن السهم تعرض لضربة في الأسبوع الماضي بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي شركة أبل بتعديل نموذج عملها في متجر التطبيقات.

وسجلت الأسهم أكبر انخفاض لها في أربعة أشهر بعد صدور الحكم، والذي محى 85 مليار دولار من قيمتها السوقية. ومع ذلك، لا تزال وول ستريت متفائلة بشأن الأسهم.

وأوصى 80% من 47 محللاً يغطون شركة أبل بشراء الأسهم، مع توصية اثنين فقط ببيعها، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت". حيث كان متوسط توقعات المحللين للأسهم يشير إلى ارتفاع بنسبة 11% خلال الـ 12 شهراً القادمة اعتباراً من إغلاق جلسة الاثنين الماضي.