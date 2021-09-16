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السعودية: التحوّل الرقمي يسجل قفزات هائلة في السنوات الماضية تحت رؤية 2030

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اقتصاد السعودية

السعودية: التحوّل الرقمي يسجل قفزات هائلة في السنوات الماضية تحت رؤية 2030

الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات 38.4 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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قفزات هائلة سجلها التحوّل الرقمي في السعودية في السنوات الماضية، بعد أن جعلته رؤية 2030 في قلب جهود التنويع الاقتصادي، والممكّن الأول للاستراتيجيات وبرامج التحوّل في كل القطاعات، من خلال رؤية وطنية رقمية.

هذه الرؤية توفر لقطاع خدمات تقنية المعلومات سنوات من النمو الفائق السرعة، للوصول إلى مستويات الأسواق الأكثر تقدماً في استخدامات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع المعزز وإنترنت الأشياء السحابي والتجارة الإلكترونية.

ويقدر معدل الإنفاق الحالي في المملكة على خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المخصصة للشركات 38.4 مليار ريال وهذا الرقم مرشح للزيادة ليصل إلى مستواه في الأسواق العالمية، وهو ما يعطي توقعات إيجابية لنمو القطاع بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.7%، وبقيمة تصل إلى 53 مليار ريال بحلول 2025.

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يقول رياض معوض رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت "solution bt STC"، إن التحول الرقمي يعتمد على عاملين رئيسيين وهما توفر خدمات إنترنت وربط سريعة، وبنية تحتية رقمية، وهنا جاء دور أس تي سي سوليوشن التي لعبت دور أساسي في تسريع آلية التحول الرقمي وتحسين جودة خدمات العملاء ورفع كفاءتهم التشغيلية.

وتعتبر solutions by stc هي أحد أبرز اللاعبين في هذا القطاع الواعد، وساهمت خلال العقدين الماضيين في صياغة مستقبل رقمي جديد للمملكة.

وقال عمر النعماني الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc ، إنه خلال 25 عاما، قامت الشركة ببناء بنية متكاملة مع تحالفات مع 150 شركة عالمية تقدم خدمات ابتكارية وهو ما ساعد على تواجد الشركة في أكثر من 34 مدينة بالمملكة وتقديم الخدمات لأكثر من 24 ألف عميل، وكذلك وجود 1500 موظف تقديم خدمات رقمية متكاملة.

واستطاعت الشركة خلال سنوات عملها بناء منظومة من التحالفات والشراكات مع ما يزيد عن 150 علامة تجارية عالمية في مجالات تقنية المعلومات والخدمات الرقمية.

واليوم يأتي طرح أسهمها للاكتتاب العام كخطوة لتمكن solutions by stc من اقتناص فرص النمو الكبيرة والمتوقعة لهذا القطاع.

يعد سوق خدمات تقنية المعلومات والاتصالات لأعمال الشركات في المملكة هو الأكبر على مستوى دول الخليج، ومستقبلاً من المتوقع أن تصبح المملكة السوق الأسرع نمواً في المنطقة.

وتعملsolutions stc على الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والمشاريع التي يتم الإعلان عنها ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 خاصة ما يتعلق بإنشاء المدن الذكية مثل مشروع "نيوم"، ورقمنة نظام الرعاية الصحية، واعتماد سياسة "الحوسبة السحابية أولاً".

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