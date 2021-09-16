الصين تنتهي من تطعيم أكثر من مليار شخص ضد كورونا

قال خبير في هيئة مكافحة الأمراض في الصين يوم الخميس، إن على الصين أن تفكر في تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما لتعزيز حملة التطعيم، حيث أظهرت البيانات أن أكثر من 70% من السكان تلقوا لقاحات كورونا.

وأكملت الصين إعطاء جرعات كاملة إلى 1.01 مليار شخص، أو حوالي 72% من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة اعتباراً من 15 سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات من السلطات الصحية، مما يجعلها من بين البلدان الأكثر تحصيناً ضد كوفيد-19 في العالم.

مادة اعلانية

لكن وانغ هواكينغ، كبير خبراء برنامج التحصين الصيني في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قال إن على الصين أن تظل يقظة لأن متغير دلتا شديد العدوى يقوض الجهود المبذولة للوصول إلى مناعة القطيع.

وقال وانغ في إفادة صحافية "فقط عندما يتم تطعيم المزيد من الناس يمكن تحقيق تأثير (اللقاحات) بشكل حقيقي. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، والذين لم يتم تطعيمهم بعد، يجب أن يؤخذوا في الاعتبار أيضاً ضمن برنامج التطعيمات الصيني".

وتأتي التعليقات في الوقت الذي أدى فيه تفشي المرض في مقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية إلى 200 حالة في أقل من أسبوع، بما في ذلك حالات العدوى بين الطلاب غير المطعمين في خمس مدارس ابتدائية على الأقل وأربع من رياض أطفال، حسبما أظهرت بيانات من السلطات المحلية.

وتمت الموافقة على لقاحين رئيسيين في الصين، طورتهما شركة سينوفاك، وسينوفارم، للاستخدام في الأطفال من سن الثالثة، لكن السلطات المسؤولة عن بدء التطعيم لم تجعل الأطفال دون سن 12 عاماً مؤهلين للبرنامج.

وقال وانغ إنه يتعين على الصين مواصلة تحسين استراتيجيتها للتحصين ضد فيروس كورونا وتطوير لقاحات أفضل.