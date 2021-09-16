سيارات كهربائية
بريطانيا تُعجل خطة التخلص من السيارات التقليدية.. تحظر بيعها في 2035
أجهزة شحن السيارات تنذر بانقطاع الكهرباء أوقات الذروة
من المتوقع حظر بيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل في بريطانيا بحلول 2035، لكن هناك مشكلة وهي أن أجهزة شحن السيارات الكهربائية تضغط على شبكة الكهرباء، وتنذر بانقطاع التيار في أوقات الذروة.
وشبكة الكهرباء في بريطانيا تعتمد على الغاز بشكل كبير، وتسجل أسعار الغاز ارتفاعات قياسية وسط مخاوف من نقص الإمدادات.
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ووضعت الحكومة البريطانية خطة بديلة، وهي إيقاف أجهزة شحن السيارات الكهربائية في المنازل تلقائياً كل يوم 9 ساعات.
ولا تشمل الخطة نقاط الشحن العامة في الشوارع والمحطات.
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