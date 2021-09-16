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بريطانيا تُعجل خطة التخلص من السيارات التقليدية.. تحظر بيعها في 2035

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سيارات كهربائية

بريطانيا تُعجل خطة التخلص من السيارات التقليدية.. تحظر بيعها في 2035

أجهزة شحن السيارات تنذر بانقطاع الكهرباء أوقات الذروة

دبي - العربية.نت

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من المتوقع حظر بيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل في بريطانيا بحلول 2035، لكن هناك مشكلة وهي أن أجهزة شحن السيارات الكهربائية تضغط على شبكة الكهرباء، وتنذر بانقطاع التيار في أوقات الذروة.

وشبكة الكهرباء في بريطانيا تعتمد على الغاز بشكل كبير، وتسجل أسعار الغاز ارتفاعات قياسية وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

ووضعت الحكومة البريطانية خطة بديلة، وهي إيقاف أجهزة شحن السيارات الكهربائية في المنازل تلقائياً كل يوم 9 ساعات.

ولا تشمل الخطة نقاط الشحن العامة في الشوارع والمحطات.

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