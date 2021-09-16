سيارة من صنع شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تتفوق على تسلا

ارتفعت أسهم شركة لوسيد غروب لصناعة السيارات الكهربائية يوم أمس الأربعاء، بعد تقارير تفيد بأن نسخة من أول سيارة سيدان من صنع الشركة حصلت على اعتراف وكالة حماية البيئة الأميركية بامتلاكها أطول مدى على الإطلاق لسيارة كهربائية.

ومنحت وكالة حماية البيئة نسخة من إصدار شركة لوسيد والمعروفة باسم آير دريم Air Dream التي تعمل بالبطارية الكهربائية، شهادة رسمية بمدى السيارة البالغ 520 ميلاً (840 كيلومترا) بشحنة واحدة، وفقاً لموقع Autoweek.

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وارتفعت أسهم لوسيد 5.1% إلى 19.91 دولار يوم الأربعاء.

إن المدى المُبلغ عنه البالغ 520 ميلاً سوف يتفوق على النطاق الأعلى لطراز S من شركة تسلا، البالغ 405 أميال (650 كيلومترا).

وغالباً ما يتم تصنيف شركة لوسيد، كمنافس محتمل لشركة تسلا، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها أعلنت عن نطاقات متفوقة لسياراتها بينما كانت لا تزال قيد التطوير. كما أن رئيسها التنفيذي، بيتر رولينسون عمل سابقاً كبير المهندسين في طراز S سيدان من تسلا.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF حصة الأغلبية في "لوسيد" التي تتداول أسهمها بالسوق الأميركية، وقد استفاد PIF من الاستثمار مبكراً فيها، إذ يمتلك نحو 62% من أسهمها.

أكد صندوق الاستثمارات العامة أن استثماره قبل أعوام في شركة "لوسيد" يعكس استراتيجيته في الاستثمار في الفرص المستقبلية التي توفر نموا بالعوائد. وأشار PIF إلى أن استثمار لوسيد يعد خطوة نحو تنويع العائدات للصندوق السيادي السعودي، وللمملكة ككل.

وتخطت مكاسب صندوق الاستثمارات العامة السعودي 22 مليار دولار من استثماره في "لوسيد" بعد إدراجها في يوليو الماضي.

كما تعتزم "لوسيد" بدء تصنيع سياراتها في السعودية في عام 2024، بعد أن تقدمت بطلب لاعتماد الطراز بحسب ما صرح به لـ"العربية" نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات سعود العسكر.