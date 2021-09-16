شركة إيلون ماسك تطلق أبعد رحلة فضائية مأهولة بمدنيين

أطلقت شركة سبيس إكس أربعة مدنيين إلى الفضاء، في مستهل أول مهمة مأهولة على الإطلاق إلى المدار دون أي رواد فضاء محترفين على متنها.

وتمثل المهمة، التي يطلق عليها اسم Inspiration4، أحدث غزو خاص للفضاء حيث تتنافس شركات مثل سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك لتطبيع سياحة الفضاء، إذ لن تقتصر بعد الآن على رواد الفضاء الحكوميين فقط.

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انطلق صاروخ Falcon 9 في الوقت المحدد من منصة الإطلاق 39A التابعة للشركة في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، محلقًا من الساحل الشرقي لفلوريدا.

ويوجد داخل الكبسولة رجل الأعمال الملياردير جاريد إيزاكمان، وهو طيار مدرب ومؤسس شركة Shift4 Payments لمعالجة المدفوعات، وثلاثة آخرين اختارهم ودفع تكلفة ركوبهم معه.

ودخل الطاقم داخل كبسولة Crew Dragon Resilience في الجزء العلوي من الصاروخ. وهي المركبة الفضائية التي أرسلت أربعة رواد فضاء حكوميين إلى محطة الفضاء الدولية منذ ما يقرب من عام.

لكن بالنسبة لمهمة Inspiration4، لن ترسو الكبسولة في المحطة الفضائية. ومن المقرر أن تقضي ما يقرب من ثلاثة أيام في الدوران حول الأرض على ارتفاع نحو 580 كيلومترا فوق سطح الأرض. وهي أبعد رحلة فضائية بشرية منذ آخر مهمة مكوك فضائي لناسا لإصلاح تلسكوب هابل في عام 2009، وفق ما نشرته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

بعد تسع دقائق تقريبًا من الإقلاع، عاد معزز المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض. وبعد دقائق، انفصلت كبسولة Crew Dragon عن المرحلة الثانية من الصاروخ أثناء مغادرتها الغلاف الجوي للأرض، مرسلة طاقم Inspiration4 إلى المدار. وتقضي الكبسولة ساعة ونصف الساعة لرفع مدارها تدريجيًا.

قال مهندس سبيس إكس ومذيع البث المباشر للرحلة آندي تران، إن كبسولة Crew Dragon وطاقمها في المدار الاسمي. وأظهرت كاميرا مباشرة من داخل الكبسولة أفراد الطاقم وهم يلوحون.

تعد المهمة بمثابة جمع تبرعات بملايين الدولارات لمستشفى سانت جود للأطفال. وتبرع إيزاكمان بمبلغ 100 مليون دولار للمستشفى. ويهدف من خلال مهمة Inspiration4 إلى جمع 100 مليون دولار أخرى.

ولم يكشف إيزاكمان، الذي يمول معظم المهمة، كم دفع مقابل كل مقعد من مقاعد Crew Dragon. لكن يكلف المقعد عادة ما يقرب من 55 مليون دولار لكل فرد.

وتم تصميم كبسولة Crew Dragon لمهمة Inspiration4 من أجل تجربة سياحية أكثر مما هو متاح لرواد فضاء ناسا.

وقبل المهمة بشهور، قامت شركة سبيس إكس بتركيب قبة زجاجية ضخمة، وذلك لإعطاء ركاب Inspiration4 رؤية 360 درجة للفضاء أثناء تواجدهم في المدار.

وبالرغم من عدم اختبار القبة الزجاجية في الفضاء، إلا أنه تم إخضاعها لعملية اختبار وتأهيل صارمة قبل التحقق من أنها آمنة للطيران.

علاوة على ذلك يشارك الطاقم بأكمله في دراسة حول تأثيرات الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان.