لايتهاوس للاستثمارات التعليمية المصرية تقترب من جمع  500 مليون جنيه

تقترب منصة لايتهاوس للاستثمار في التعليم بمصر من إتمام الإغلاق الأول لتمويل بقيمة 500 مليون جنيه.

وقام المصرف المتحد بالمشاركة في التحالف الذي يضم صندوق مصر السيادي والشركة القابضة للتأمين وبنك مصر، لتأسيس منصة Lighthouse للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، ويجري الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

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وسيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.

وقال محمد الشريف الرئيس التنفيذي لـ "ironwood للاستثمارات" ونائب رئيس مجلس إدارة منصة لايتهاوس إنه سيتم تأسيس شركة الاستثمار التابعة للشركة في الأسابيع المقبلة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الشركة لديها أكثر من مدرسة للاستحواذ عليها، و"وقعنا مع أصحاب المدارس اتفاقا مبدئيا، وبعد تأسيس الشركة سنأخد موافقة اللجنة الاستثمارية، ونبدأ المراجعة النافية للجهالة، وفي خلال 3 أشهر سيتم الاستحواذ على مدرستين وقطعة أرض".

وأوضح أن قطاع التعليم واعد، وهناك فجوة في الاستثمار به، خاصة في قطاع الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف عائداً على الاستثمار بأكثر من 25%.

وذكر أن الشركة تستهدف البدء في الجولة الثانية من التمويل العام المقبل لجمع 750 مليون جنيه للتوسع في الاستثمار بالمدارس في القاهرة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع أيضا للتوسع في 5 محافظات مصرية.

وأشار إلى أن حصة كل من المساهمين في التمويل وهم الصندوق السيادي المصري والشركة القابضة للتأمين وبنك مصر، في حدود 20%.