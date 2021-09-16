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واردات اليابان تسجل أكبر قفزة منذ عام 1980

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واردات اليابان تسجل أكبر قفزة منذ عام 1980

الواردات ارتفعت بنسبة 45% في أغسطس

دبي - العربية.نت

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تباطأت وتيرة النمو في الصادرات اليابانية أكثر من المتوقع في أغسطس، حيث أثرت موجة من فيروس كورونا مدفوعة بمتحور دلتا على تعافي التجارة العالمية فيما ساهم تعطل سلاسل التوريد في إعاقة شحنات السيارات.

ونمت الصادرات اليابانية 26% في أغسطس على أساس سنوي، وهو ما يمثل تراجعا في وتيرة النمو عن يوليو حيث سجلت الصادرات نموا بـ 37%.

وبلغت صادرات اليابان في الشهر الماضي نحو 60.36 مليار دولار، مقارنة مع 47.82 مليار دولار في الشهر المماثل من العام 2020.

قفزة في صادرات اليابان بفضل طلب قوي من أميركا والصين اقتصاد اقتصاد اليابان قفزة في صادرات اليابان بفضل طلب قوي من أميركا والصين

وأدت زيادة الواردات بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 66.17 مليار دولار، وهي أكبر قفزة منذ عام 1980، إلى عجز تجاري 5.8 مليار دولار.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قد نما بـ1.3% في الربع الثاني من العام 2021، بعد أن تراجع بـ3.7% في الربع السابق.

فيما أظهرت البيانات نمو مؤشر المستهلكين بـ0.8% في الربع الثاني، فيما كان قد تراجع بـ1% في الربع الأول.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي بـ1.7%، مقارنة بتراجعه بـ1.3% في الربع الأول.

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