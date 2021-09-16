"KPMG" لـ "العربية": قطاع التعليم بالسعودية مؤهل لجذب استثمارات جديدة

قال رئيس القطاع الحكومي في KPMG، إسماعيل العاني، إن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، سيساهم في جذب الاستثمارات لقطاع التعليم في المملكة.

وأضاف في حديثه للعربية أن طبيعة التشكيل المجتمعي بالسعودية، ومعدل أعمار المواطنين والنهضة المقبلة، تحتاج عامل رأس المال البشري، مشيرا إلى أن المبادرة تساهم في سد الفجوة التي يحتاجها السوق خلال الفترة المقبلة.

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وتابع: "جميع برامج (رؤية المملكة 2030) تحتاج رأسمال بشري.. وإذا لم يكن هناك مثل هذا البرنامج، فسيكون هناك تحديات لما بعد 2030".

وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، في السعودية أمس الأربعاء، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.

وأكد ولي العهد أن "برنامج تنمية القدرات البشرية، يمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، واستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة".

وأوضح العاني أن برنامج تنمية القدرات البشرية يتمم مشاركة واستفادة جميع أبناء الوطن من المنظومة الجديدة بالسعودية.

وذكر أنه مع وجود البرنامج، ووضوح الرؤية لجميع المبادرات السعودية، فسيكون هناك وضوح لمقدمي الخدمات، سواء على صعيد البنية التحتية وغيرها، مؤكدا أن البرنامج يضع فرصا واعدة للاستثمار في قطاع التعليم في السعودية.

وأشار إلى أن البنية التحتية تمثل أحد تحديات قطاع التعليم في المملكة، مشيرا إلى أنه مع عقد شراكات وتقليل المخاطر سيساعد ذلك على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن البنية التحتية تحتاج تمكينا، وإذا وضعت المملكة الضمانات الكافية ستتدفق استثمارات كثيرة.