"solutions by stc" للعربية: نضطلع بدور أساسي في تسريع التحول الرقمي بالسعودية

ضمن رؤيتها الطموحة 2030، تخطو السعودية بخطى متلاحقة نحو تنويع الاقتصاد عبر حزم من الإصلاحات والمبادرات في مختلف المجالات، ومن أبرزها التحول الرقمي. ومع زيادة الإنفاق، يحمل مستقبل سوق خدمات تقنية المعلومات توقعات إيجابية للنمو.

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc، إحدى شركات القطاع التي تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة، ضمن مبادرات رؤية السعودية فيما يخص التحول الرقمي.



وقد سجل التحوّل الرقمي في السعودية قفزات هائلة في السنوات الماضية، بعد أن جعلته رؤية 2030 في قلب جهود التنويع الاقتصادي، والممكّن الأول للاستراتيجيات وبرامج التحوّل في كل القطاعات، من خلال رؤية وطنية رقمية.

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هذه الرؤية توفر لقطاع خدمات تقنية المعلومات سنوات من النمو فائق السرعة، للوصول إلى مستويات الأسواق الأكثر تقدماً في استخدامات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع المعزز وإنترنت الأشياء السحابي والتجارة الإلكترونية.

ويقدر معدل الإنفاق الحالي في المملكة على خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المخصصة للشركات 38.4 مليار ريال، وهذا الرقم مرشح للزيادة ليصل إلى مستواه في الأسواق العالمية، وهو ما يعطي توقعات إيجابية لنمو القطاع بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.7%، وبقيمة تصل إلى 53 مليار ريال بحلول 2025.

قال رياض معوض، رئيس مجلس إدارة solutions by stc في تصريحات لـ"العربية": "التحول الرقمي يعتمد على عاملين رئيسيين هما توفر خدمات إنترنت وربط سريعة، وبنية تحتية رقمية قوية. وهنا جاء دور solutions by stc وكلنا فخر بكونها أكبر مزود لتقنيات المعلومات في المملكة، وتلعب دوراً أساسياً في تسريع آلية التحول الرقمي وتحسين جودة خدمة العملاء ورفع كفاءة التشغيل، ونحن متفائلون بمستقبل أكبر".

شركة solutions by stc هي أحد أبرز اللاعبين في هذا القطاع الواعد، وساهمت خلال العقدين الماضيين في صياغة مستقبل رقمي جديد للمملكة.

بدوره، قال عمر النعماني الرئيس التنفيذي لـ Solutions by STC لـ"العربية": "في الـ25 سنة الماضية تمكنا من بناء تحالفات مع أكثر من 150 شركة عالمية تقدر خدمات ابتكارية وتواجدنا في أكثر من 34 مدينة حول المملكة، كما خدمنا أكثر من 24 ألف عميل مع وجود أكثر من 1500 موظف متمكن في تقديم خدمات رقمية متكاملة".

واليوم يأتي طرح أسهمها للاكتتاب العام كخطوة ستمكن solutions by stc من اقنتاص فرص النمو الكبيرة والمتوقعة لهذا القطاع.

وتعد سوق خدمات تقنية المعلومات والاتصالات لأعمال الشركات في المملكة، الأكبر على مستوى دول الخليج، ومستقبلاً من المتوقع أن تصبح المملكة السوق الأسرع نمواً في المنطقة.

وتعمل solutions by stc على الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والمشاريع التي يتم الإعلان عنها ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 خاصة ما يتعلق بإنشاء المدن الذكية مثل مشروع "نيوم"، ورقمنة نظام الرعاية الصحية، واعتماد سياسة "الحوسبة السحابية أولاً".