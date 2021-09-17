أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟

كان من المفترض أن يكون حدث شركة أبل الحدث الأبرز هذا الخريف في عالم التقنية، نظرًا لوقوعه بين إعلان سامسونغ المنافسة هاتفها القابل للطي وإطلاق غوغل لـ Google Pixel 6، إلى جانب الكثير من الترقب وأكوام من الضجيج والشائعات التي أثيرت حول منتجات أبل الجديدة لا سيما آيفون 13 الأبرز.

لكن عندما ألقى الرئيس التنفيذي لـ "أبل" تيم كوك كلمته الافتتاحية يوم الثلاثاء، كان من الصعب ألا يشعر عشاق منتجات الشركة بالإحباط. لقد حصلنا على iPhone 13 و iPad mini و Apple Watch Series 7 و iPad الجديد من الجيل التاسع، لكن كان من الصعب عدم الشعور بأن المنتجات التي أطلقتها أبل كانت تكرارات أكثر منها ابتكارات، أي مجموعة من المنتجات التي تدور حول الحفاظ على "الوضع الراهن" أكثر من إثارة الاهتمام.

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لا جديد

في الفترة الأخيرة بات من الصعب تذكر حدث لـ "أبل" جاء بمنتج يحمل اختلافاً كبيراً عن منتج موجود بالفعل. فهاتف iPhone 13 هو هاتف iPhone 12 تمت ترقيته قليلاً. أما ساعة Apple Watch Series 7 فهي السلسلة الـ 6 مع شاشة أكبر. كما أن جهاز iPad من الجيل التاسع هو في الأساس جهاز iPad Air 2 بمكونات أحدث.

حتى نجم العرض، iPad mini، كان عبارة عن محاولة للتنويع أكثر من كونه إتياناً بشيء جديد.. إنه في الأساس جهاز iPad Air بشاشة أصغر، وهو إن كان يحتوي على معالج A15 وكاميرا أمامية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، وكلاهما ترقيتان لـ iPad Air الحالي، إلا أنه ليس شيئًا لم نشهده من قبل!

فهل نفدت أفكار أبل؟

لا يجد كثيرون أسباباً مقنعة للترقية إلى هاتف أبل الجديد مقارنة بجهاز iPhone 12، فأنت لا تحصل على الكثير من الاختلافات. هناك لونان جديدان، وبعض التحسينات في الكاميرا، وعمر بطارية أفضل، لكن لا توجد أي من الميزات الجديدة المقنعة للترقية إذا كنت قد اشتريت جهاز آيفون جديدًا هذا العام أو خلال العامين الماضيين، الأمر ذاته ينطبق بشكل أو بآخر على باقي المنتجات الجديدة.

منذ سنوات بدأنا نسمع عما يسمى بـ "الشيء الضخم التالي" لشركة أبل. في بعض الأحيان تكون سيارة Apple Car، وفي أحيان أخرى تنتقل الأضواء إلى Apple Glasses أو iPhone القابل للطي.

في مرحلة ما، قد يؤتي أحد هذه المنتجات أو جميعها ثماره، لكن في الوقت الحالي، يبدو أن أبل في حالة من "نمط الانتظار".

إذا كنت تبحث عن الابتكار، فإن حدث الثلاثاء لم يجلبه لك، والشائعات الأكثر إثارة لم تؤتِ ثمارها، وسنبقى ننتظر iPhone 14 أو Apple Watch Series 8 علها تحقق الأفكار الكبيرة.