الأثر البيئي لـ"بيتكوين" لا يصدق.. بعد الكهرباء يطل جبل النفايات الإلكترونية

تولد معاملة بيتكوين واحدة نفس القدر من النفايات الإلكترونية، مثل رمي جهازي آيفون في سلة المهملات، وفقًا لتحليل جديد أجراه خبراء اقتصاديون من البنك المركزي الهولندي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

في حين أن البصمة الكربونية لعملة بيتكوين تمت دراستها جيدًا، إلا أنه تم إيلاء اهتمام أقل للتغير الهائل في أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم لتعدين العملة المشفرة.

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تُباع رقائق الكمبيوتر المتخصصة المسماة ASICs دون أي غرض آخر سوى تشغيل الخوارزميات التي تؤمن شبكة بيتكوين، وهي عملية تسمى "تعدين بيتكوين" الذي يكافئ أولئك الذين يشاركون في تسجل معاملات بيتكوين. لكن نظرًا لأن أحدث الرقائق فقط هي التي تتمتع بكفاءة في استهلاك الطاقة بما يكفي لتعدينها بشكل مربح، فإن المعدنين الفعالين يحتاجون باستمرار إلى استبدال ASICs بأخرى أحدث وأكثر قوة.

كتب الباحثان Alex de Vries و Christian Stoll في الورقة البحثية حول مشكلة النفايات الإلكترونية المتزايدة المرتبطة بتعدين بيتكون والتي نُشرت في مجلة Resources, Conservation and Recycling: "لا يزال عمر أجهزة تعدين بيتكوين محدودًا بـ 1.29 عام فقط"، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان".

نتيجة لذلك، "نقدر أن شبكة بيتكوين بأكملها تدور حاليًا عبر 30.7 كيلو طن متري من المعدات سنويًا. هذا الرقم يمكن مقارنته بكمية نفايات معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصغيرة التي تنتجها دولة مثل هولندا"، وفق ما أضافه الباحثان.

في عام 2020، عالجت شبكة بيتكوين 112.5 مليون معاملة (مقارنة بـ 539 مليارًا تمت معالجتها بواسطة مزودي خدمة الدفع التقليديين في عام 2019)، وفقًا لخبراء الاقتصاد، مما يعني أن كل معاملة فردية "تعادل ما لا يقل عن 272 غرامًا من المخلفات الإلكترونية". وهذا هو وزن جهازين من iPhone 12.

السبب في أن النفايات الإلكترونية تمثل مشكلة بالنسبة للعملات المشفرة هو أنه، على عكس معظم أجهزة الحوسبة، ليس لدى رقائق ASIC أي استخدام بديل بخلاف تعدين بيتكوين، وإذا لم يكن بالإمكان استخدامها لتعدين بيتكوين بشكل مربح، فلن يكون لها أي غرض مستقبلي على الإطلاق.

لاحظ الباحثون أنه من الممكن نظريًا لهذه الأجهزة أن تستعيد قدرتها على العمل بشكل مربح في وقت لاحق، في حالة زيادة أسعار بيتكوين فجأة وزيادة دخل التعدين.

ويضيفون: "مع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تمنع عمومًا إطالة عمر أجهزة التعدين بشكل كبير.. يكلف تخزين أجهزة التعدين أموالًا، وكلما طالت مدة تخزينها، قل احتمال أن تكون مربحة".

يحذر مؤلفو البحث أيضًا من أن مشكلة المخلفات الإلكترونية ستزداد على الأرجح إذا استمر سعر بيتكوين في الارتفاع، لأنه سيحفز المزيد من الاستثمار في أجهزة ASIC واستبدالها.

خلصت الورقة البحثية إلى أنه إذا أراد المجتمع الحد من مشكلة المخلفات الإلكترونية، فسوف يحتاج إلى استبدال عملية تعدين بيتكوين "بأكملها ببديل أكثر استدامة".

كانت بدائل بيتكوين الأخرى أقل نجاحًا في الحد من تأثيرها البيئي. وتم اتهام عملة Chia، وهي عملة مشفرة مبنية على خوارزمية "إثبات الوقت والمكان"، بأنها تؤدي إلى نقص في محركات الأقراص الصلبة، وهي نوع من وسائط التخزين الشائعة في أجهزة الكمبيوتر السريعة.

قال ديفيد جيرارد، خبير العملات المشفرة: "بدلاً من مجرد إهدار الكهرباء، تلتهم Chia أقراص SSD بمعدل مذهل، كما أنها دمرت تمامًا سوق محركات الأقراص الصلبة الكبيرة".