.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأثر البيئي لـ"بيتكوين" لا يصدق.. بعد الكهرباء يطل جبل النفايات الإلكترونية

  • الخط
بيتكوين
استهلاك بيتكوين للكهرباء يعادل استهلاك دولة
بيتكوين

الأثر البيئي لـ"بيتكوين" لا يصدق.. بعد الكهرباء يطل جبل النفايات الإلكترونية

معاملة بيتكوين الواحدة تعادل ما لا يقل عن 272 غرامًا من المخلفات الإلكترونية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تولد معاملة بيتكوين واحدة نفس القدر من النفايات الإلكترونية، مثل رمي جهازي آيفون في سلة المهملات، وفقًا لتحليل جديد أجراه خبراء اقتصاديون من البنك المركزي الهولندي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

في حين أن البصمة الكربونية لعملة بيتكوين تمت دراستها جيدًا، إلا أنه تم إيلاء اهتمام أقل للتغير الهائل في أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم لتعدين العملة المشفرة.

تُباع رقائق الكمبيوتر المتخصصة المسماة ASICs دون أي غرض آخر سوى تشغيل الخوارزميات التي تؤمن شبكة بيتكوين، وهي عملية تسمى "تعدين بيتكوين" الذي يكافئ أولئك الذين يشاركون في تسجل معاملات بيتكوين. لكن نظرًا لأن أحدث الرقائق فقط هي التي تتمتع بكفاءة في استهلاك الطاقة بما يكفي لتعدينها بشكل مربح، فإن المعدنين الفعالين يحتاجون باستمرار إلى استبدال ASICs بأخرى أحدث وأكثر قوة.

بيتكوين تستنزف مزيداً من الطاقة.. أكثر مما استهلكته في 2020 قصص اقتصادية بيتكوين بيتكوين تستنزف مزيداً من الطاقة.. أكثر مما استهلكته في 2020

كتب الباحثان Alex de Vries و Christian Stoll في الورقة البحثية حول مشكلة النفايات الإلكترونية المتزايدة المرتبطة بتعدين بيتكون والتي نُشرت في مجلة Resources, Conservation and Recycling: "لا يزال عمر أجهزة تعدين بيتكوين محدودًا بـ 1.29 عام فقط"، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان".

نتيجة لذلك، "نقدر أن شبكة بيتكوين بأكملها تدور حاليًا عبر 30.7 كيلو طن متري من المعدات سنويًا. هذا الرقم يمكن مقارنته بكمية نفايات معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصغيرة التي تنتجها دولة مثل هولندا"، وفق ما أضافه الباحثان.

بيتكوين
بيتكوين

في عام 2020، عالجت شبكة بيتكوين 112.5 مليون معاملة (مقارنة بـ 539 مليارًا تمت معالجتها بواسطة مزودي خدمة الدفع التقليديين في عام 2019)، وفقًا لخبراء الاقتصاد، مما يعني أن كل معاملة فردية "تعادل ما لا يقل عن 272 غرامًا من المخلفات الإلكترونية". وهذا هو وزن جهازين من iPhone 12.

السبب في أن النفايات الإلكترونية تمثل مشكلة بالنسبة للعملات المشفرة هو أنه، على عكس معظم أجهزة الحوسبة، ليس لدى رقائق ASIC أي استخدام بديل بخلاف تعدين بيتكوين، وإذا لم يكن بالإمكان استخدامها لتعدين بيتكوين بشكل مربح، فلن يكون لها أي غرض مستقبلي على الإطلاق.

لاحظ الباحثون أنه من الممكن نظريًا لهذه الأجهزة أن تستعيد قدرتها على العمل بشكل مربح في وقت لاحق، في حالة زيادة أسعار بيتكوين فجأة وزيادة دخل التعدين.

ويضيفون: "مع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تمنع عمومًا إطالة عمر أجهزة التعدين بشكل كبير.. يكلف تخزين أجهزة التعدين أموالًا، وكلما طالت مدة تخزينها، قل احتمال أن تكون مربحة".

تعدين بيتكوين (رويترز)
تعدين بيتكوين (رويترز)

يحذر مؤلفو البحث أيضًا من أن مشكلة المخلفات الإلكترونية ستزداد على الأرجح إذا استمر سعر بيتكوين في الارتفاع، لأنه سيحفز المزيد من الاستثمار في أجهزة ASIC واستبدالها.

خلصت الورقة البحثية إلى أنه إذا أراد المجتمع الحد من مشكلة المخلفات الإلكترونية، فسوف يحتاج إلى استبدال عملية تعدين بيتكوين "بأكملها ببديل أكثر استدامة".

كانت بدائل بيتكوين الأخرى أقل نجاحًا في الحد من تأثيرها البيئي. وتم اتهام عملة Chia، وهي عملة مشفرة مبنية على خوارزمية "إثبات الوقت والمكان"، بأنها تؤدي إلى نقص في محركات الأقراص الصلبة، وهي نوع من وسائط التخزين الشائعة في أجهزة الكمبيوتر السريعة.

قال ديفيد جيرارد، خبير العملات المشفرة: "بدلاً من مجرد إهدار الكهرباء، تلتهم Chia أقراص SSD بمعدل مذهل، كما أنها دمرت تمامًا سوق محركات الأقراص الصلبة الكبيرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى
كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
قبل أن تذهب
إيران تصعد ضد الوكالة الذرية: عملها غير مهني
إيران تصعد ضد الوكالة الذرية: عملها غير مهني
اكتشف المزيد