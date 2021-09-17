فيسبوك تشن حملة على حسابات بعض العملاء لهذا السبب!

أزالت شركة فيسبوك شبكة من حسابات المستخدمين من موقعها الأساسي، وإنستغرام، مرتبطة بـ Querdenken، وهي حركة في ألمانيا تعارض إجراءات كوفيد-19 مثل ارتداء الأقنعة وفرض عمليات الإغلاق.

وكتب موقع فيسبوك في إحدى المدونات: "انتهكت هذه الشبكة باستمرار معايير المجتمع الخاصة بنا ضد التضليل الصحي الضار، والتحريض على العنف، والبلطجة، والمضايقات، وخطاب الكراهية".

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وساعدت المجموعة في تنظيم مسيرة العام الماضي في برلين لمعارضة القوانين المتعلقة بالوباء، والتي تقول إنها تنتهك الحريات الدستورية الألمانية.

أزالت شركة فيسبوك، التي قالت إن الحركة مرتبطة بالعنف وغيره من الأضرار الاجتماعية، أقل من 150 مجموعة أو صفحة أو حساباً مرتبطاً بـ Querdenken، ولم يحظر كل محتوى المجموعة.

قال المسؤولون التنفيذيون إنه تمت إزالة الشبكة كجزء من سياسة فيسبوك الموسعة التي تحظر مجموعات حسابات المستخدمين التي تعمل معاً لمحاولة تجنب قواعد وسياسات فيسبوك.

وتمتلك الشركة بالفعل بروتوكولات حالية ضد شبكات الحسابات "غير الأصلية"، وتفويض منفصل يحظر "المنظمات الخطرة"، لكنها قالت إن هذه السياسة الجديدة تهدف إلى التقاط المجموعات التي تقع في منطقة رمادية: وهم المستخدمون الأصليون الذين يخالفون القواعد بشكل روتيني ما يشكل تهديداً، ولكن لا ترتقي بالضرورة فوق عتبة "المنظمات الخطرة".

من جانبه، قال رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك، ناثانيال غلايشر: "تم تصميم هذا البروتوكول لالتقاط هذه المجموعات التي هي نوع من الوسط".