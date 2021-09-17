.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيسبوك تشن حملة على حسابات بعض العملاء لهذا السبب!

  • الخط
فيسبوك
تطبيق فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك تشن حملة على حسابات بعض العملاء لهذا السبب!

العقوبة جزء من سياسة موسعة جديدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أزالت شركة فيسبوك شبكة من حسابات المستخدمين من موقعها الأساسي، وإنستغرام، مرتبطة بـ Querdenken، وهي حركة في ألمانيا تعارض إجراءات كوفيد-19 مثل ارتداء الأقنعة وفرض عمليات الإغلاق.

وكتب موقع فيسبوك في إحدى المدونات: "انتهكت هذه الشبكة باستمرار معايير المجتمع الخاصة بنا ضد التضليل الصحي الضار، والتحريض على العنف، والبلطجة، والمضايقات، وخطاب الكراهية".

وساعدت المجموعة في تنظيم مسيرة العام الماضي في برلين لمعارضة القوانين المتعلقة بالوباء، والتي تقول إنها تنتهك الحريات الدستورية الألمانية.

أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟ قصص اقتصادية أبل أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟

أزالت شركة فيسبوك، التي قالت إن الحركة مرتبطة بالعنف وغيره من الأضرار الاجتماعية، أقل من 150 مجموعة أو صفحة أو حساباً مرتبطاً بـ Querdenken، ولم يحظر كل محتوى المجموعة.

قال المسؤولون التنفيذيون إنه تمت إزالة الشبكة كجزء من سياسة فيسبوك الموسعة التي تحظر مجموعات حسابات المستخدمين التي تعمل معاً لمحاولة تجنب قواعد وسياسات فيسبوك.

وتمتلك الشركة بالفعل بروتوكولات حالية ضد شبكات الحسابات "غير الأصلية"، وتفويض منفصل يحظر "المنظمات الخطرة"، لكنها قالت إن هذه السياسة الجديدة تهدف إلى التقاط المجموعات التي تقع في منطقة رمادية: وهم المستخدمون الأصليون الذين يخالفون القواعد بشكل روتيني ما يشكل تهديداً، ولكن لا ترتقي بالضرورة فوق عتبة "المنظمات الخطرة".

من جانبه، قال رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك، ناثانيال غلايشر: "تم تصميم هذا البروتوكول لالتقاط هذه المجموعات التي هي نوع من الوسط".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى
كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
قبل أن تذهب
إيران تصعد ضد الوكالة الذرية: عملها غير مهني
إيران تصعد ضد الوكالة الذرية: عملها غير مهني
اكتشف المزيد