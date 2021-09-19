ضمان للاستثمار لـ "العربية": طروحات الخليج الحالية تستوفي شروط نجاح الاكتتابات

تطرح 3 شركات كبرى في الخليج أسهمها للاكتتاب العام، وسط إقبال قوي من قبل المستثمرين على هذه الأسهم.

ففي السعودية بدأ اليوم اكتتاب الأفراد في أسهم solutions by stc بـ 151 ريالا للسهم، ما يقيم الشركة عند 18 مليار ريال.

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وبدأ الأسبوع الماضي اكتتاب المؤسسات في أسهم أكواباور وتنتهي في 23 سبتمبر، ونطاقها السعري بين 51 و56 ريالا للسهم، ما يصل بتقييم الشركة إلى 45 مليار ريال.

وفي الإمارات، بدأ اكتتاب المؤسسات والأفراد في أسهم أدنوك للحفر الاثنين الماضي بسعر 2.30 درهم للسهم ما يقيّم الشركة عند 36.7 مليار درهم.

وقال علي العدو رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار الإكتتابات، إن هناك إقبالا كبيرا من الشركات على طرح أسهمها في السوق، مع زيادة كبيرة في إقبال المستثمرين على الأسهم المطروحة من قبل تلك الشركات.

وأضاف في حديثه مع العربية، أن هناك 3 عوامل لتقييم الإدراج، أولها وفرة السيولة الموجودة في السوق، وثانيا القطاع الخاص بالشركات الجديدة المطروحة، والعامل الثالث هو جودة تقييم تلك الشركات.

وأوضح أن الشركات التي يتم إدراجها بالسوق حاليا تستوفي هذه العوامل الثلاثة ما حفز المستثمرين على الاكتتاب بقوة في أسهمها.

ويرى أن كل هذه مؤشرات جيدة بأن السوق متلهفة لإدراجات من قطاعات تزيد قيمة السوق، كما أن الطلب القوي على الأسهم في الطروحات الجديدة يشجع شركات أخرى على طرح أسهمها في السوق.

وتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية مزيدا من الإدراجات حتى نهاية العام.