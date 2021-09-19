.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ضمان للاستثمار لـ "العربية": طروحات الخليج الحالية تستوفي شروط نجاح الاكتتابات

  • الخط
أسواق الخليج

ضمان للاستثمار لـ "العربية": طروحات الخليج الحالية تستوفي شروط نجاح الاكتتابات

الأسواق الخليجية قد تشهد مزيداً من الإدراجات حتى نهاية العام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تطرح 3 شركات كبرى في الخليج أسهمها للاكتتاب العام، وسط إقبال قوي من قبل المستثمرين على هذه الأسهم.

ففي السعودية بدأ اليوم اكتتاب الأفراد في أسهم solutions by stc بـ 151 ريالا للسهم، ما يقيم الشركة عند 18 مليار ريال.

وبدأ الأسبوع الماضي اكتتاب المؤسسات في أسهم أكواباور وتنتهي في 23 سبتمبر، ونطاقها السعري بين 51 و56 ريالا للسهم، ما يصل بتقييم الشركة إلى 45 مليار ريال.

وفي الإمارات، بدأ اكتتاب المؤسسات والأفراد في أسهم أدنوك للحفر الاثنين الماضي بسعر 2.30 درهم للسهم ما يقيّم الشركة عند 36.7 مليار درهم.

وقال علي العدو رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار الإكتتابات، إن هناك إقبالا كبيرا من الشركات على طرح أسهمها في السوق، مع زيادة كبيرة في إقبال المستثمرين على الأسهم المطروحة من قبل تلك الشركات.

وأضاف في حديثه مع العربية، أن هناك 3 عوامل لتقييم الإدراج، أولها وفرة السيولة الموجودة في السوق، وثانيا القطاع الخاص بالشركات الجديدة المطروحة، والعامل الثالث هو جودة تقييم تلك الشركات.

وأوضح أن الشركات التي يتم إدراجها بالسوق حاليا تستوفي هذه العوامل الثلاثة ما حفز المستثمرين على الاكتتاب بقوة في أسهمها.

ويرى أن كل هذه مؤشرات جيدة بأن السوق متلهفة لإدراجات من قطاعات تزيد قيمة السوق، كما أن الطلب القوي على الأسهم في الطروحات الجديدة يشجع شركات أخرى على طرح أسهمها في السوق.

وتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية مزيدا من الإدراجات حتى نهاية العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا يتفوق الأطفال على الكبار في وجه كورونا وتحوراته؟ لماذا يتفوق الأطفال على الكبار في وجه كورونا وتحوراته؟
عن مزج جرعات لقاحات كورونا.. هذا ما تؤكده الصحة العالمية عن مزج جرعات لقاحات كورونا.. هذا ما تؤكده الصحة العالمية
الأكثر قراءة
سقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس سقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي
بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ"فتاة الهوهوز" وصديقها في مصر
نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة
غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات
ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده! ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده!
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
اكتشف المزيد