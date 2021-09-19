عودة ناجحة لأبعد رحلة فضائية للبشر في التاريخ

أعادت سبيس إكس بأمان مركبتها الفضائية "طاقم التنين" Crew Dragon من المدار يوم السبت، مع الكبسولة التي تحمل أعضاء مهمة Inspiration4 الأربعة إلى الأرض بعد ثلاثة أيام في الفضاء.

وهبطت كبسولة طاقم التنين بسلاسة قبالة سواحل كيب كانافيرال، بولاية فلوريدا في المحيط الأطلسي.

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بدوره، قام مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، بتهنئة الطاقم بعد فترة وجيزة من الهبوط عبر تغريدة على حسابه على تويتر.

ودارت المهمة التاريخية الخاصة - التي تضم القائد جاريد إيزاكمان، والطيار سيان بروكتور، والمسؤول الطبي هايلي أرسينو، وأخصائي المهمة كريس سيمبروسكي - حول الأرض على ارتفاع يصل إلى 590 كيلومتراً، وهي أبعد من محطة الفضاء الدولية، كما تعد أبعد رحلة سافر إليها البشر بمركبات الفضاء، وكانت تدور حول الأرض بشكل مستقل بمعدل 15 دورة في اليوم.

وشارك فريق Inspiration4 صوراً ولقطات حية من اللحظات التي عاشها الطاقم في رحلته المدارية حول الأرض، فضلاً عن صور ومشاهد من نافذة الكبسولة الفضائية التي كانت تضمهم.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعيد فيها سبيس إكس رواد فضاء من الفضاء، والمرة الثانية لهذه الكبسولة - التي حلقت سابقاً بمهمة الطاقم 1 لناسا في رحلة عادت في مايو.

وانطلقت مهمتا رواد الفضاء السابقتان في سبيس إكس في خليج المكسيك، مما يجعلها الأولى التي عادت في المحيط الأطلسي.

وتأتي المهمة أيضاً مع العديد من المعالم الأخرى لشركة ماسك، بما في ذلك، أول رحلة فضاء خاصة من سبيس إكس SpaceX، وأول طاقم غير محترف تماماً يطير في رحلة فضائية مدارية، فضلاً عن أنها المرة الأولى التي تضم قائدة مركبة فضائية سوداء أنثى، وأصغر رائدة فضاء أميركية حتى الآن، وأول شخص يطير على متنها لديه طرف اصطناعي.

وتم دفع ثمن الرحلة من جانب إيزاكمان، والتي كان هدفها جمع تبرعات بنحو 200 مليون دولار من أجل مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال. حيث تبرع الملياردير ورجل الأعمال إيزاكمان، بمبلغ 100 مليون دولار بشكل شخصي، وجمعت البعثة 53.8 مليون دولار أخرى من التبرعات حتى مساء السبت، وفقاً لموقع البعثة على الإنترنت.