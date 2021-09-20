احتيال مالي على كريستيانو رونالدو.. والمتهم امرأة!

تعرض لاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، للاحتيال، حيث سُرق منه حوالي 288 ألف يورو (337 ألف دولار) من قبل موظفة بوكالة سفريات.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المرأة المتورطة، التي عُهد إليها بتفاصيل بطاقة ائتمان رونالدو، ارتكبت الجرائم على مدى ثلاث سنوات.

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وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "جورنال دي نوتيسياس" أن المبلغ قد تعرض للاحتيال خلال 200 رحلة لم يقم بها النجم البرتغالي قط.

ولم يكن مهاجم مانشستر يونايتد الوحيد الذي سُرق منه مبالغ من بطاقته الائتمانية، حيث تعرض ممثله خورخي مينديز، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين ناني ومانويل فرنانديز للخداع.

وسرقت المرأة البالغة من العمر 53 عاماً ما مجموعه 350 ألف يورو وحكم عليها في عام 2017 بأربع سنوات من المراقبة.

وتعمل حالياً على تعويض رئيسها السابق بأقساط شهرية مقابل مبلغ لم يكشف عنه من المال.